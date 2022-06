El TSJC desmenteix l’admissió a tràmit d’una querella contra Cambray

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebut una querella contra el conseller d’Educació, Josep González Cambray, per presumpta desobediència de la sentència que estableix un 25% de castellà a les aules.

Per ara, el tribunal només ha registrat la querella, la qual ha estat traslladada a la fiscalia perquè faci un informe preceptiu abans de convocar la sala de deliberació, que ha de decidir si s’ha d’admetre el tràmit o no. El TSJC ha desmentit que hagi admès a tràmit la querella, després que les dues entitats querellants, Convivència Cívica Catalana i l’associació Hablamos Espanyol, donessin per fet que el jutge havia admès la querella.

El TSJC va ordener fer el 25% de classes en castellà

En aquest sentit, el passat mes de maig el TSJC va ordena executar la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a tot el sistema educatiu de Catalunya. Per aquest motiu, el PSC, ERC, Junts i els Comuns van impulsar una llei que vol fer mantenir el català com a llengua vehicular de Catalunya. Malgrat tot, estableix, entre altres aspectes, “un ús més ampli del castellà” en el sistema educatiu català, tal i com va reconèixer el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Acord a 4 bandes per lluitar protegir el català

Va ser un procés polèmic ja que, en un començament, els 4 partits van pactar una llei i després Junts va despenjar-se de l’acord perquè “no manteia el català com a llengua vehicular”. L’objectiu de la nova llei, segons el Govern, era la de “protegir els mestres” i fer “complir el principi d’igualtat i no discriminació per raó de projecte lingüístics entre els centres educatius”.

La CUP va criticar aquesta llei perquè, al seu parer, no complia el sistema d’immersió lingüística, mentre que el PP, Ciutadans i Vox van anunciar que portarien la llei al Tribunal Constitucional. Els tres partits consideren que busca la nova llei del català busca un sistema “monolingüe”.