La llei del català és un “retrocés històric” per la llengua, diu la CUP

La portaveu de la CUP al Parlament, Laia Estrada, ha advertit aquest dimarts que l’aprovació demà de la llei del català pactada pel PSC, ERC, JxCat i Comuns suposarà un “retrocés històric” per la llengua. Després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) l’hagi avalat, admeten que suposa un ús més ampli del castellà en el sistema educatiu, els cupaires han considerat que el dictamen “confirma el que portem temps dient: aquesta llei acordada entre els partits del govern espanyol i els de la Generalitat el que fa és adequar el marc legal a la sentència i a les resolucions del TSJC contra el català”.

Estrada ha subratllat que el dictamen del CGE afirma que “la novetat de la Proposició de llei és precisament que el castellà sigui d’ús curricular i educatiu” i que en determinat moment diu que s’estableix “un ús més ampli del català”, més enllà del previst en la Llei de l’educació de Catalunya i de la Llei de Política Lingüística. “Això demostra que la llei que demà anirà al ple representa un retrocés històric de més de 40 anys per la cohesió social i la llengua”, ha remarcat Estrada.

Avís sobre el retrocés el català en tots els àmbits

La portaveu cupaire ha advertit que això passa justament en un moment que es produeix “una ofensiva per terra, mar i aire contra la llengua per part de l’extrema dreta” i quan s’està produint “un retrocés del català en tots els àmbits”, ja sigui en l’audiovisual com en el context escolar, tal i com les mateixes dades del Govern indiquen. “Un retorcés brutal”, ha reblat Estrada.

La llei permet apuntalar aquest procés de retrocés en tots els àmbits, afirmen des de la CUP. Els anticapitalistes assenyalen que “la única forma de fer front a la sentència [del 25%]” és la constitució “d’un gran front social de defensa de l’escola catalana per fer impracticable l’aplicació de la sentència”. La CUP defensa una proposició de llei pròpia per defensar la immersió lingüística garantint que el català “és l’única llengua vehicular” i “assumir la responsabilitat a través del front ampli”. La responsabilitat hauria de ser assumida pel Govern. Els cupaires reclamen que es retiri la llei perquè “dona cobertura legal i política per fer aplicable la sentència contra la immersió lingüística”.