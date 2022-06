El TSJC tomba el recurs de les famílies de Canet contra el 25% de castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de diverses famílies de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar contra l’obligació de fer un 25% de classes en castellà. El tribunal ha confirmat les mesures cautelars que obliguen el centre a impartir una quarta part de les matèries en castellà a una classe de P4 de l’escola. Al febrer, diverses famílies van anunciar un recurs contra les mesures cautelars que el tribunal va imposar a l’octubre de l’any passat mentre resol el fons de l’assumpte. El TSJC ja havia desestimat la petició al març i ara ha tombat un nou recurs. La resolució es pot recórrer al Tribunal Suprem.

Una trentena de famílies de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar van anunciar que volien convertir-se en “l’avantguarda” de la batalla judicial per defensar la immersió lingüística de les ingerències de la justícia espanyola. Amb el suport de l’advocat Benet Salellas i d’Òmnium Cultural, les famílies creuen que el de Canet és un “cas de país” i esperen “crear jurisprudència”. Salellas recorda que les “lleis el que fan és protegir el català com a llengua vehicular en l’ensenyament” i critica que els jutges la “desobeeixin”.

Una dona mostra un cartell reivindicatiu a la protesta de Canet de Mar contra el 25% de castellà / JAG

“Volem desmuntar la doctrina del 25% del castellà que han creat els jutges per invalidar totes les sentències i resolucions, volem crear jurisprudència, que en cap escola més ningú tingui la temptació d’alterar el projecte lingüístic sense fonament, plantem cara amb arguments legals i sociolingüístics, ni la Constitució, ni l’Estatut diuen res en aquesta direcció”, va explicar al març el president de l’entitat, Xavier Antich.

Ofensiva judicial contra el 25% amb arguments pedagògics

L’estratègia de les famílies és combatre la resolució del 25% a l’escola amb arguments legals, però també pedagògics. La defensa ha anunciat que han presentat com a prova pericial els informes de tres experts sociolingüistes –Nacho Sorolla, Avel·lí Clos i Maria Coromina–. “Contradiuen la construcció ideològica que ha fet el TSJC quan al·lega que prenen la decisió que han pres per la cooficialitat, amb els informes d’aquests professors els arguments d’aquests jutges queden buits, perquè els més perjudicats serien els fills de les famílies no catalanoparlants, perquè l’escola és la seva única oportunitat de tenir igualtat en la llengua, com ha passat per exemple al País Basc. Per tant, aquesta és la mesura realment fracturadora de la societat i no la immersió”, va assegurar Salellas.