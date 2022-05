Educació envia un qüestionari als centres per validar el seu projecte lingüístic

El Departament d’Educació ha enviat instruccions als centres educatius ‘in extremis’ per tal d’aclarir què han de fer les direccions ara que la sentència del 25% de castellà a totes les aules de Catalunya s’ha d’aplicar de manera forçosa perquè s’ha sobrepassat el termini que va donar el TSJC. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha fet arribar el document d’instruccions a tots els centres públics i concertats a primera hora. Les ordres del departament són que en un termini de 30 dies els centres responguin un qüestionari de set preguntes binàries amb el qual s’analitzarà si el projecte lingüístic s’adequa a la nova normativa que ha aprovat el Govern amb el decret llei d’urgència -que rebutja parlar de percentatges- publicat al DOGC aquest dilluns.

Si les respostes al qüestionari són afirmatives voldrà dir que els projectes lingüístics s’adeqüen a la llei i estan validats pel departament i la inspecció educativa. En canvi, si hi ha alguna resposta no afirmativa, el projecte de l’escola no serà adequat segons la normativa i s’haurà de modificar en el transcurs del curs escolar 2022-2023. El departament donarà el vistiplau als projectes lingüístics i per tant validarà, verificarà i assumirà la legalitat d’aquests projectes i la responsabilitat davant el TSJC. La conselleria preveu que la majoria de centres educatius no hagin de modificar el seu projecte.

Assumpció total de responsabilitats per part del departament

L’estratègia del departament és subratllar que les direccions no estaran fent cap incompliment, sinó que estaran responent les instruccions que els ha donat el seu superior, ell mateix, i per tant estaran coberts de tota responsabilitat. El departament ha optat per aquest mecanisme de validació per evitar un excessiu pes burocràtic als centres educatius. Per això el qüestionari té només set preguntes que es responen amb ‘sí’ i ‘no’. Algunes d’aquestes preguntes són si el català és la llengua d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut o si el català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular.

Pel que fa als 35 centres que ja estan aplicant la sentència del 25% en alguna aula per ordre del TSJC, també hauran de modificar el seu projecte lingüístic per poder ser validat pel departament d’Educació, que es responsabilitzarà de la resposta a la sentència.

Nova normativa ‘in extremis’ per evitar sobrepassar el termini del TSJC

El TSJC va donar quinze dies al Govern per garantir l’aplicació d’aquesta sentència després d’activar l’execució forçosa en una interlocutòria que el departament considera “aberrant”. Els quinze dies acaben aquest dimarts malgrat els esforços del Govern perquè el tribunal paralitzés aquest termini en base a la nova normativa que s’està preparant al Parlament i al decret aprovat d’urgència aquest dilluns per donar cobertura jurídica a aquestes instruccions que el departament ha tramès als centres públics i concertats de Catalunya.