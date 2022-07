Junts celebra la “batalla” guanyada al TSJC contra la “imposició del 25%”

La direcció de Junts per Catalunya s’ha felicitat de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’enviar la nova legislació del català al Tribunal Constitucional (TC). El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha manifestat que aquesta decisió “frena temporalment la imposició del 25% de castellà a les escoles” i demostra que “fer un decret llei que impedís l’aplicació de quotes” era una mesura “vàlida per mantenir la immersió i el català com a llengua vehicular i també per protegir mestres i directors de centres”. ERC també ha celebrat la notícia.

Per Junts “el TSJC queda fora del compliment de la sentència, fins que eventualment el TC pugui dictar una sentència”. Segons Rius, això valida també el posicionament de Junts en aquest afer. “Sempre vam dir que confrontaríem la sentència en lloc d’acatar i la confrontació és la via per defensar el català a les escoles i la immersió”. Rius també s’ha felicitat perquè “el curs escolar podrà començar sense la imposició del castellà a les aules” i ha remarcat que “s’ha guanyat una batalla, però no una guerra”. Per Junts, “s’han imposat els criteris pedagògics del Parlament per damunt de les quotes dels tribunals”.

El TSJC porta la normativa del català al TC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut que la nova legislació sobre el català a l’escola impedeix executar legalment la sentència del 25% de castellà a les aules. Per això, tal i com va demanar l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha preguntat a les parts personades si hauria de presentar una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) perquè aquest avaluï si la nova normativa s’adequa a la Constitució i a la jurisprudència sobre el català que va marcar la sentència de l’Estatut. El tribunal diu que la sentència del 25% es basava en una legislació anterior, i que la nova normativa és incompatible amb la sentència. A més, suspèn els tràmits per a l’execució forçosa de la sentència.