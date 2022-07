ERC defineix com “victòria parcial” l’última decisió del TSJC sobre el 25%

Primeres reaccions a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de portar la normativa catalana per esquivar la sentència del 25% al Tribunal Constitucional. Esquerra Republicana ha assegurat en roda de premsa que es tracta d’una “victòria parcial”, ja que el TSJC reconeix que és “impossible” executar la sentència del castellà. “El que diu el TSJC és que és impossible executar la sentència perquè ha canviat el marc legal, i això és el que ens demostra que va valdre la pena”, ha celebrat Vilalta, que ha assegurat que els republicans estan “satisfets” amb la feina feta.

ERC està satisfeta tant amb el decret llei del Govern que posteriorment va convalidar el Parlament com per la llei impulsada per PSC, ERC, Junts per Catalunya i els Comuns sobre el català a l’escola. Vilalta ha remarcat el seu “esforç” per arribar a un consens i ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va avalar la legalitat de la nova normativa. Tot i així, ha lamentat la “judicialització” de la llengua i l’escola.

“Parcial” perquè el TSJC vol portar la normativa al Constitucional

La part negativa de la qüestió, la que fa que ERC ho titlli de victòria “parcial” és que el TSJC pretén presentar una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional perquè creu que la normativa del Govern que impossibilita complir la sentència és inconstitucional.

El Consell de Garanties Estatutàries ja va emetre dos informes -a instàncies de Vox, PP i Cs- on assegurava que les lleis no eren contràries a la jurisprudència de l’Estatut ni a la Constitució, però tot i així el tribunal té dubtes sobre la inconstitucionalitat de la normativa i pretén portar-la al TC. Per això, ha donat un termini de quinze dies perquè totes les parts -Asamblea por una Escuela Bilingüe, Generalitat i Advocacia de l’Estat- valorin aquesta intenció de portar la nova norma al Constitucional.

Cambray celebra la “primera victòria” davant el TSJC

“És una primera victòria i una gran notícia, és el primer pas perquè a cap aula s’apliqui el 25% de castellà. Aquesta victòria d’avui el que fa és refermar el model d’escola catalana”, ha assenyalat el conseller d’Educació, Josep González Cambray, visiblement satisfet. En aquest sentit, el conseller ha subratllat que aquesta “victòria” ha arribat per la feina que han fet el Govern, els grups parlamentaris, les entitats i els mestres, i ha assegurat que amb aquesta decisió “hem refermat el model d’escola catalana”.

Cambray no ha vaticinat què passarà si la qüestió arriba al Tribunal Constitucional. S’ha limitat a dir que “segueixin els tràmits jurídics que hagin de seguir” i a celebrar que aquesta decisió del TSJC permetrà que l’any que ve no hi hagi cap canvi en la llengua emprada a l’escola. “El que hem fet és el que vam dir que faríem. Vam dir que dotaríem d’escut jurídic i legal totes les direccions perquè no tinguessin cap tipus de risc i continuessin fent la feina que saben fer”, ha reivindicat el conseller.