El TSJC ratifica la sentència contra el decret de les eleccions a les cambres

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la sentència que anul·lava el decret que va regir les eleccions a les cambres de comerç de Catalunya la primavera de l’any 2019. Van ser unes eleccions que van sacsejar l’establishment perquè a la Cambra de Barcelona va guanyar la candidatura independentista d’Eines de País, que tenia el suport i l’impuls de l’ANC. Així va arribar a la presidència de la corporació empresarial Joan Canadell, que es va mantenir en el càrrec durant gairebé dos anys, fins que el va deixar en ser escollit diputat de Junts en les eleccions al Parlament del 14F. Aleshores el va succeir la que era la seva vicepresidenta, Mònica Roca, que avui precisament ha de presidir un ple que se celebrarà en un ambient enrarit.

Mònica Roca, presidenta de Cambra de Comerç de Barcelona / Jordi Play

La decisió judicial confirmada avui –s’ha desestimat l’últim recurs del Departament d’Empresa– afecta el decret de la conselleria que va regular el procés electoral cameral en la legislatura anterior, quan Àngels Chacón era la titular del departament. Actualment és Roger Torrent qui el dirigeix, i els portaveus de la conselleria han assegurat a El Món que la interlocutòria judicial coneguda avui tindrà poques conseqüències pràctiques. Empresa coincideix amb els portaveus de la Cambra de Barcelona, que s’han expressat en el mateix sentit també a preguntes d’El Món. Segons aquestes dues fonts, la sentència ara ratificades es limita a anul·lar el decret que es va aplicar el 2019 per fer aquelles eleccions, però sense més conseqüències.

S’anul·la el decret per a les eleccions, però no les eleccions ni el seu resultat

Seguint aquesta interpretació, per tant, simplement se seguirà el procés que ja està iniciat per redactar i el decret per a les noves eleccions, previstes per a l’any que ve. “Tot just avui hem rebut la interlocutòria i els serveis jurídics del Departament estan estudiant-la. Tanmateix cal precisar que ni aquesta interlocutòria ni el pronunciament inicial del TSJC sobre aquest cas feia cap menció al procés electoral ja celebrat o el seu resultat. En tot cas, el Govern porta mesos treballant en el nou decret electoral que, un cop aprovat, regularà els comicis que es convocaran i celebraran durant l’any vinent, d’acord amb el termini que estableix l’Estat”, assegura el departament.

Altres fonts de l’àmbit de les cambres de Catalunya, de perfil nivell tècnic, subratllen que es tracta “d’una anul·lació i no d’una nul·litat de ple dret”, de manera que el decret deixa de ser aplicable –no es podria tornar a fer servir– però no arrossega els actes posteriors, ni les eleccions ni les decisions preses pels equips de govern de les cambres.

Tanmateix, altres fonts creuen que a la Cambra de Barcelona sí que hi pot haver conseqüències més profundes, ja que l’impulsor de la demanda que ha acabat portant a la sentència avui ratificada era un aspirant a formar part d’aquesta cambra. En aquest cas, segons aquestes opinions, es podria arribar al punt de declarar-se la nul·litat de les decisions preses fins ara. En canvi, això no afectaria la resta de cambres. Sigui com sigui, segons la Cambra de Barcelona, avui es farà el ple previst amb tota normalitat.