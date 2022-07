Rufián dona l'”enhorabona” a Sánchez per “haver-se llevat d’esquerres”

“Debat de l’estat de la nació. Una frase i tres mentides”. Així ha començat la intervenció de Gabriel Rufián al debat de política general del Congrés dels Diputats. El portaveu d’ERC al Congrés ha anat explicant les mentides d’aquesta frase, començant per “nació”. “Hi ha diferents nacions, ho diu la seva Constitució”, ha assegurat Rufián abans de lamentar que no s’hagi parlat en aquest debat sobre la situació de la gent.

“Es parla molt poc de la situació de la gent i de la seva vida. Viure s’ha posat molt difícil en aquest país aquest últim any“, ha assenyalat el republicà abans de dir que aquest és l’estat de la nació de Pedro Sánchez. Posteriorment li ha donat l'”enhorabona” per “haver-se llevat d’esquerres”. “Ha vingut a donar-nos grans titulars sobre un futur millor, però el present és molt pitjor”, ha assegurat abans de donar dades de la pèrdua de poder adquisitiu de la societat. “La gent és 3.000 euros més pobre que fa un any i el 57% no menja tant ni tants cops com hauria”, ha dit.

Rufián insta Sánchez a legislar contra la “contaminació mediàtica”

En paral·lel, Rufián ha demanat legislar contra la contaminació mediàtica igual que es legisla contra la contaminació climàtica de les empreses perquè “no deixa pensar”. Ho ha dit en referència als últims àudios de l’excomissari de la policia José Manuel Villarejo sobre Podemos. “Tant de bo la pròxima vegada que els diguem que després aneu vosaltres ens creieu”, ha dit mirant els diputats de Podemos, que aquesta setmana han viscut la “persecució política i judicial” que ha patit els independentistes.

La massacre de Melilla, el punt més tens

El portaveu d’ERC ha estat molt crític amb el govern espanyol per tractar els migrants de Melilla com “màfies” i els ucraïnesos com “una causa”. “Necessitaven el Marroc com a vigilant de seguretat“, ha dit abans de treure’s de la butxaca dues bales recollides a la tanca de Melilla.

En aquest moment ha començat a créixer la tensió entre Rufián i Sánchez, perquè el primer ha acusat el president espanyol d’haver matat 37 persones a la tanca. Sánchez li ha fet gestos i li ha dit que ells no han matat ningú i Rufián ha assenyalat que ho han fet els policies del Marroc pel tracte amb Espanya “a costa del Sàhara”.

Reclama un sistema fiscal “just” amb les famílies

En aquest sentit, ha lamentat la desigualtat que hi ha a l’estat espanyol i ha demanat “un sistema fiscal basat en la justícia”. “És urgent un nou sistema fiscal que sigui just i que no sigui tan dur amb les famílies i tan laxe amb les empreses”, ha demanat.