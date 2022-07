Pedro Sánchez anuncia bitllets gratis a RENFE durant 4 mesos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui en el debat de política general del Congrés un paquet d’ajudes per a combatre la inflació. Entre elles hi ha les bonificacions al 100% del transport públic que depèn del govern espanyol, és a dir, la RENFE. El president del govern espanyol ha anunciat que serà d l’1 de setembre al 31 de desembre i seran per a tots els bitllets de més d’un viatge.

Alhora, també ha anunciat nous impostos per a les empreses energètiques i per als grans bancs, i que en total suposarà un ingrés de fins a 3.500 milions d’euros durant els anys 2023 i 2024. Alhora, també ha explicat que destinaran 100 euros mensuals als estudiants majos de 16 anys que ja disposin d’una ajuda estatal. Aquesta partida comporta 2.134 milions d’euros i serà de l’1 de setembre al 31 de desembre. A més ,ha tornat a reivindicar l’increment de la despesa en Defensa.

El president del govern espanyol ha explicat que la Comissió Europea anunciarà en els propers mesos una nova regulació del mercat energètic. Sánchez també ha demanat de baixar les calefaccions i els aires condicionats per combatre la falta de subministrament.

Inflació, causada per la pandèmia i la guerra

Sánchez ha recordat a totes les persones traspassades per la covid, i als dos anys de pandèmia que ha arrossegat el món. El president del govern espanyol ha dit que és conscient de les problemàtiques i de l’augment dels preus i ha acusat a Putin d’afectar d’afectar el futurs dels europeus. Ha acusat a la guerra i la covid de ser les grans problemàtiques.

El president del govern espanyol també ha reivindicat la seva mesura del topall del preu de la llum. “Som, juntament amb Portugal, el país d’Europa amb els preus de la llum més baix”, ha dit. Alhora, ha dit que l’augment de la demanda és la causa de la inflació. “Portàvem mesos estalviant i sense gastar pel confinament”, ha explicat. Sánchez diu que la inflació no és cap excepció espanyola, sinó que és un fet arreu del món. Ha recordat que la guerra a fet perdre productes bàsics com el petroli (Rússia és un dels majors exportadors del món) i el blat (Ucraïna és un dels grans productors de blat del món).

El president del govern espanyol ha reivindicat les ajudes a Ucraïna per combatre “l’invasor”, donant suport logístic i duent a terme sancions econòmiques. Alhora, també ha volgut treure pit de les vacunes exportades a diferents països, perquè “es una pandèmia global”. “No sabem què passarà en els pròxims mesos. Dependrà de la guerra i de l’economia d’Estats Units, Xina o Alemany”, ha dit. “No podem descartar res. Ni tan sols que Putin talli el gas”, ha alertat Sánchez. Tot i això, ha dit que l’Estat espanyol està “molt més preparat” que altres per combatre la falta de gas, gràcies a “l’aposta” per les energies renovables o l’energia nuclear.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

Primer debat de política general des de fa 7 anys

Durant el debat de política general, que dura fins el dijous, també haurà de votar resolucions sobre la Llei de Memòria Històrica, la renovació del Tribunal Constitucional i el decret llei d’aquesta setmana que limita la temporalitat en el sector públic sanitari. Feijóo no podrà participar-hi ja que no té un seient al Congrés, tot i que al ser senador hi és present. Es votaran fins a 150 resolucions, a més, ja que cada partit en pot proposar 15. Per part del PP, portarà la veu cantant l seva portaveu, Cuca Gamarra.

Precisament l’últim debat sobre l’estat de la nació va tenir lloc l’any 2015, amb Mariano Rajoy com a president del govern espanyol.