Díaz desconeix les mesures que dirà Sánchez al debat de política general

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha explicat que “desconeix les mesures” que anunciarà el cap de l’executiu, Pedro Sánchez, al debat de política general que comença avui al Congrés.

Díaz ha assegurat en una entrevista a TVE que la coalició només ha negociat “el to general del debat”, ja que les mesures són una qüestió de Sánchez, tot i que si les conegués no les faria públiques. La ministra de Treball i Economia Social ha exigit que aquestes han d’acomodar-se al “malestar social” existent. “La prioritat actual en el debat és la inflació, s’ha de fer tot el necessari per reduir-la. Ens trobem en un context on treballadors i treballadores no pateixen únicament per arribar a final de mes, sinó també per omplir la bossa de la compra”, ha indicat la vicepresidenta segona del govern espanyol.

En aquest sentit, la ministra de Treball i Economia Social veu “fonamental” una reforma fiscal per sortir de la crisi. Segons ha afirmat, el futur impost extraordinari a les companyies elèctriques no és suficient i s’ha d’estendre a les empreses cotitzades de l’IBEX, una reforma a la qual per ara diu que no el PSOE.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz / ACN

Sense data per la comissió de seguiment

D’altra banda, Díaz ha informat que no hi ha una data fixada per la reunió de seguiment de la coalició que va sol·licitar per resoldre les discrepàncies entre Podem i el PSOE, causades principalment per l’augment de la despesa en defensa militar. Tot i això, ha dit que està convençuda les diferències entre tots dos partits es resoldran a través del diàleg, una “eina” de gran valor polític, ha apuntat. A més, Díaz ha opinat que és normal que sorgeixin aquest tipus de problemes, ja que és la “primera coalició progressista de la història” en l’executiu estatal, en la que els diferents partits “no han de pensar igual”.