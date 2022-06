Yolanda Díaz demana fixar impostos a les energètiques immediatament

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha reclamat actuar immediatament i fixar un impost a les companyies elètriques que tinguin un benefici extraordinari arran de l’augment dels preus.

Díaz ha defensat que l’executiu no pot esperar als pressupostos de l’Estat del 2023, tal com va dir ahir la ministra de Transició Ecològica en una entrevista a Televisió Espanyola. “És necessari actuar ja”, ha dit contundentment Yolanda Díaz, que ha reclamat que “deixem-nos de debats metodològics i actuem”.

L’OCDE aconsella pujar els impostos

De fet, la vicepresidenta ha arguentat que organismes internacionals com l’OCDE estan aconsellant pujar els impostos a les elèctriques, fet que ja s’està produint a països com el Regne Unit. “Estem en una posició d’enorme incertesa econòmica, toca que els que més tenen més aportin. No és res extraordinari, és un mandat constitucional”, ha remarcat.

Ahir, Teresa Ribera va criticar que les benzineres i les elèctriques hagin obtingut beneficis importants a conseqüència del sistema que permet cobrar tota l’energia al preu de la més cara. En aquest sentit, la ministra de Transició Ecològica també va anunciar que en pocs dies s’anunciaria noves rebaixes al preu de la benzina.

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant una roda de premsa per anunciar el límit al preu del gas / ACN

Augmenta el preu de la llum

De fet, avui el preu de la llum ha pujat 59 euros, fins als 225. L’executiu central ho atribueix a l’augment de la demanda a conseqüència de l’onada de calor i a la caiguda de la producció eòlica, i matisa que és un preu infreior al que es donaria sense el mecanisme, que serien uns 240 euros.

En canvi, l’executiu central ahir va afirmar que el preu mitjà de cassació del mercat majorista de l’electricitat ha baixat un 23%, dels 214 euros d’avui als 165, i subratlla que, a França, el preu serà de 233 euros, a Alemanya de 212 i a Itàlia de 250. Això demostra, assegura, “l’eficàcia” del mecanisme.