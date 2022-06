Ribera anuncia impostos als ingressos extraordinaris de les energètiques

La vicepresidenta Tercera del govern espanyol i ministre de transició Ecològica, Teresa Rribera, ha anunciat que el govern espanyol estudia introduir als pressupostos de l’Estat impostos extraordinaris a les energètiques. Ribera té la intenció de crear uns nous impostos que impostos als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.

Ha criticat que les benzineres i les elèctriques hagin obtingut beneficis importants a conseqüència del sistema que permet cobrar tota l’energia al preu de la més cara. En una entrevista a TVE, Ribera ha assegurat que l’executiu ho anunciarà en pocs dies les noves rebaixes al preu de la benzina, que fins a final de mes és de 20 cèntims el litre.

Possible augment de les bonificacions a la benzina

La ministra ha dit que l’executiu espanyol manitndrà el descompte per “acompanyar els consumidors”. De fet, no ha desmentit, però tampoc confirmat, que la bonificació de la benzina de 20 cèntims pugi fins als 30.

Alhora, creu que ha pujat, encara més, el preu de la benzina a causa d’uns mercats “internacionalment tensats” i l’increment del preu de les matèries primeres. Tal com es va pronnciar ahir la ministra d’Economia, Nadia Calviño, també s’ha pronunciat sobre el fet que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) segueixin “molt atents” a les benzineres per si hi ha “males pràctiques” a l’hora de pujar els preus. Tot i això, ha matisat que, al ser un mercat lliure, és molt difícil seguir el rastre.

Reducció del preu de l’electricitat

La ministra també ha volgut recordar que avui ha entrat en vigor el topall del gas impulsat pel govern espanyol i el portuguès i aprovat per la Comissió Europea. Creu que tindrà impacte sobre la factura del mes de juliol i, a parer seu, demà ja hi haurà un preu diferent del mercat.

Ribera interpreta que ahir el preu del gas que es va pagar a la subasta estava a 78,8 euros, mentre que avui estarà a 40 euros com a molt. Això implica una reducció del preu de la llum de 100 euros a 85.