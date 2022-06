Calviño no nota cap diferència en la relació entre governs després del cas Pegasus

La ministra d’Economia i Hisenda del govern espanyol, Nadia Calviño, ha dit que no nota cap diferència entre la relació de governs després del cas d’espionatge amb el programari Pegasus. Tot i les advertències del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en més d’una ocasió ha dit que el cas Pegasus és un “punt d’inflexió”, Nadia Calviño ha afirmat que “els contactes entre executius són constants” i apunta que l’objectiu és “millorar la convivència”. “Si mirem quatre anys enrere, les relacions han millorat molt”, deia Calviño en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.

Tot i prioritzar ERC com a aliat del govern espanyol, la ministra ha lamntat que en determinats acords els republicans es posessin de perfil a les voluntats de l’executiu format pel PSOE i Podem i ha posat d’exemple la reforma laboral. “S’ha de diferenciar qüestions com Pegasus, del dia a dia de la gent”, deia la ministra.

Culpa el govern de Rajoy d’invertir el 180% a Madrid

També s’ha pronunciat sobre el dèficit d’inversió en infrastructures el govern espanyol a Catalunya i ha indicat que la culpa del només 36% d’inversió pressupostada és del rescat de les radials a Madrid i de la pandèmia del coronavirus. “Amb la pandèmia hi ha hagut una relantització de les infraestructures i per culpa de l’anterior govern hem hagut de rscatar les autopistes de Madrid”, ha dit a l’entrevista. Tot i això, ha reivindicat que l’executiu espanyol hagi augmentat aquets any la inversió en un 60% a Catalunya i ha criticat que les administracions rebutgin projectes impulsats pel govern central com el de l’ampliació de l’Aeroport del Prat. “Destinarem una part important dels fons europeus a infraestructures”, ha anunciat.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño | Europa Press

Sobre la inflació desbocada que està vivint Europa, ha dit que estan “prenent mesures” per controlar-la. Alhora, ha culpat dels preus dels carburants a la guerra d’Ucraïna i Rússia i apunta que “estarem uns preus així”. Ha relacionat tot plegat amb l’increment del preu de la benzina i ha dit que la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC) està controlant que els benzineres no pugin els preus “desorbitadament” i se saltin les bonficiacions. “Els costs per fer front a la inflació és de 12.000 milions d’euros i creiem que el pic ja va arribar al març”, ha apuntat. Tot i això, preveu que hi hagi repunts i pronostica que “tornarem a preus normals l’any que ve”.

Apunta que el subministrament de gas argelià està garantit

Sobre la risi diplomàtica entre l’Estat espanyol i Argèlia ha indicat que, el canvi de posició respecte el Sàhara, es deu al fet que Argèlia s’està posicionant “cada cop més” al costat de Rússia. “No corre perill el subministrament de gas argelià”, ha dit apel·lant als contractes entre empreses privades que són “a llarg termini”.