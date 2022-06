Aragonès s’indigna amb Sánchez: “El Govern ha executat més del 57%”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, s’ha indignat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per les seves paraules sobre l’inversió de la Generalitat en infraestructures. “La Generalitat només ha invertit el 57% del pressupostat en infraestructures”, va dir el president del govern espanyol responent a les crítiques dels partits independentistes. Aragonès li ha etzibat que “miri al web” del Departament d’Economia, on detalla que les inversions reals de la Generalitat en infraestructures són d’entre 71% i 88%. “Nega la realitat”, ha dit.

Alhora, Aragonès ha criticat durament Sánchez, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, per no complir en l’inversió pressupostada en infraestructures. “Catalunya sempre està a la cua i això s’ha de resoldre“, ha dit indignat. El president ha explicat que els cicles d’inversió “són llargs” i que hi poden haver “pics” de més o menys quantitat. Al seu parer, s’hauria de parlar d’una inversió 10 anys vista en infraestructures. “Les paraules no serveixen, en canvi, els fet , sí”, ha afirmat. I en relació a la pèrdue de confiança entre executius ha subratllat que si “et compromets i després no ho fas, perds la confiança”.

Culpa el govern espanyol dels problemes a l’AP-7

De fet, ha culpat al govern espanyol de les llargues cues que s’originen a l’AP-7. “La manca d’inversió en les rodalies té un afecte directe”, ha afirmat, explicant que si s’inverteix en rodalies i es millora el servei es podrà treure cotxes. Alhora, interpreta que s’ha de plantejar desviar el trànsit de mercaderies cap al ferrocarril.

Pel que fa a la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030, ha dit que “no està morta” i que s’està “reconduint”. Preguntat per si hi haurà una candidatura en solitari, ha dit que s’hauran de vehicular amb el comité olímpic i que hi hauria d’haver un “grau de col·laboració amb els altres territoris.

Uns Jocs Olímpics per “accelerar” infraestructures

Aragonès ha confirmat que hi haurà una consulta als territoris afectats un cop hi hagi una proposta pactada. Alhora, creu que els Jocs serviarn per accelerar infraestructures que no depenen de la Generalitat i ha explicat que no es faran operacions urbanístiques que “no serverixen per a res”. Sobre les vies olímpiques programades per Vielha i Puigcerdà, ha dit que estaran pensades perquè després dels jocs vagin a habitatges protegits per a “preservar el mercat”.