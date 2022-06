La reunió entre Catalunya i l’Aragó pels Jocs d’hivern acaba sense acord

Un “culebrot”. Axí és com va defeinir la portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, les negociacions entre l’executiu català, l’aragonès, l’espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol per celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. I és que ahir hi va haver una nova reunió telemàtica entre els quatre organismes, segons fonts de l’ACN.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va rebutjar la nova proposta de l’Aragó, que divideix les proves en quatre lots. Hi van participar la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, el conseller d’Educació, Cultura i Esports de l’Aragó, Felipe Faci, el president del COE, Alejandro Blanco, i el secretari general del Ministeri de Cultura, Víctor Francos.

De fet, Vilagrà ha estat molt crítica amb els estira i arronça de l’Aragó i s’ha negat a reobrir el debat de l’esquí alpí. Alhora, considera que ja n’hi ha prou d’anar canviant l’acord de la comissió tècnica.

Aragó vol una candidatura “equilibrada”

D’altra banda, el conseller d’Educació, Cultura i Esports de l’Aragó, Felipe Faci, considera que la seva proposta és equilibrada i que Catalunya tindria “preferència” en la tria de les disciplines. De fet, entèn que és innegociable un repartiment equilibrat de les proves d’esquí alpí i que la candidatura ha de ser “igualitària”.

Sobre la reunió, el Comité Olímpic Espanyol no ha volgut fer valoracions de la reunió, tot i que el seu president, Alejandro Blanco, va dir ahir a TV3 que qui han de prendre la decisió i tenen la responsabilitat són els territoris. És a dir, Catalunya i l’Aragó.

Davant aquesta situació d’estira i arronça, el Govern de la Generalitat demana claredat. “Volem acollir els Jocs Olímpics d’hivern l’any 2030 amb l’Aragó o sense”, deia la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja. A més, li va passar la pilota al COE, ja que considera que és qui ha d’acabar prenent la decisió.