Algèria trenca el seu tractat d’amistat amb l’Estat pel gir sobre el Sàhara

El president d’Algèria, Abdelmayid Tebune, ha anunciat la suspensió “immediata” del tractat d’amistat subscrit amb l’estat espanyol fa gairebé dues dècades com a represàlia pel seu “injustificable” suport al pla d’autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Aquestes han estat les declaracions que ha fet el president del país qui també ha afegit que, recriminen la campanya per a tractar d’argumentar un gir polític que, segons han dit, suposa una “violació de les obligacions jurídica, moral i política” de la qual continua sent “potència administradora” del Sàhara Occidental.

El ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, amb el president d’Algèria, Abdelmayid Tebune / EP

L’estat espanyol i Algèria trenquen la seva relació després de 20 anys de col·laboració. Tot perquè el govern de Pedro Sánchez va decidir donar suport a la independència del Sàhara Occidental. D’aquesta manera, Tebune ha assegurat que el suport de l’Executiu de Pedro Sánchez a una “fórmula il·legal i il·legítima” com és l‘autonomia plantejada des de Rabat, que planteja una política colonial de “fets consumats” mitjançant “arguments falsos, segons el comunicat recollit per l’agència de notícies oficial APS.

Les evasives de Sánchez

El president del govern espanyol hauria d’haver adreçat la qüestió d’Algèria en el Ple del Congrés dels Diputats sobre les conseqüències que ha tingut en la relació amb Algèria la nova relació amb el Marroc. No obstant això, malgrat que alguns portaveus parlamentaris han esmentat que Algèria va cridar a consultes al seu ambaixador el passat 19 de març després de conèixer-se que Espanya donava suport al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara i ha amenaçat amb pujar el preu del gas, Sánchez no ha fet referència en cap moment a la situació actual en la relació bilateral.

En aquests més de dos mesos transcorreguts, el Govern ha maldat per subratllar que Algèria és un “soci sòlid i fiable” i a posar en relleu que sempre ha complert els seus contractes internacionals en matèria energètica, qüestionant així que la crisi diplomàtica pugui tenir un impacte en el subministrament de gas a Espanya.