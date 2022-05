Calviño diu que cal “acostumar-se” a que el PSOE i Podemos votin diferent

La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha dit aquest divendres que cal “acostumar-se” a que el PSOE i Podemos no sempre votin en el mateix sentit al Congrés dels Diputats perquè això és “una realitat” davant de l’aprovació de lleis “complexes” com la de l’audiovisual, que ahir va tirar endavant gràcies a l’abstenció del PP. Unidas Podemos finalment es va abstenir per discrepàncies amb el text i el socialistes van sortir-se amb la seva gràcies a PP i Cs. ERC i Bildu van votar en contra, tot i que primerament havien de votar a favor. Els republicans havien posat aquesta llei com una condició per donar suport a l’executiu de Pedro Sánchez.

Calviño ha dit, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, que la coalició de govern “no perilla” i ha apuntat que “lamentablement no és la primera vegada” que algun partit canvia la seva orientació de vot. La ministra ho vincula a una qüestió de “geometria parlamentària complexa”, però ha dit que la llei aprovada “és important pel nostre país”. De fet, a Calviño no li preocupa el canvi de vot de Podemos i s’ha mostrat “satisfeta” perquè la norma “és molt important pel sector”. El vot diferenciat de PSOE i Podemos “no és cap símptoma de problema específic, una realitat a la que cal acostumar-se”, ha reblat.

Calviño celebra la nova llei de l’audiovisual

La vicepresident ha insistit que la nova llei “és bona” tot i que complexa perquè “afecta molts grups i interessos”, però al final s’ha trobat “un bon equilibri perquè tots els grups volien que tirés endavant”. En opinió de Calviño ha considerat que la nova norma servirà per impulsar la producció de productores independents, els projectes impulsats per ones i per reforçar el finançament de la televisió pública. Calviño ha destacat que entrin les plataformes digitals en el marc regulador.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño | ACN

Calviño ha insistit en treure ferro als canvis d’orientació de vot i s’ha felicitat perquè “la geometria s’ha alineat perquè la llei pugui tirar endavant”. La vicepresidenta ha admès que és una llei “que desperta passions” perquè són “molts grups i punts de vista que han buscat l’equilibri” i ha recordat que s’ha “treballat i escoltat molt”. Amb tot són moltes les veus que denuncien que la llei beneficia les grans productores i el duopoli espanyol integrat per Mediaset i Atresmedia.

Calviño veu tot de beneficis pel sector a la nova llei de l’audiovisual

En canvi, Calviño tira pilotes fora i es resisteix a fer lectures negatives de la llei. “Es multiplica per quatre el finançament de les productores independents, és un avenç molt important pel sector, en el seu conjunt el sector ha d’estar bastant satisfet”, ha remarcat. La vicepresidenta també ha dit que es milloren les quotes de llengües cooficials. “És un avenç des de tots els punts de vista”, ha afegit. Per això també s’ha mostrat “sorpresa” pel ‘no’ d’ERC a última hora.

D’altra banda, Calviño ha dit que les relacions entre el govern espanyol i el català són molt bones. Calviño ha defensat la “línia de diàleg, el suport a la convivència a Catalunya i al conjunt d’Espanya”. La ministra ha dit que “els resultats ja els veiem i hem de seguir per la mateixa línia”. No hi ha data concreta de reunió entre Sánchez i Aragonès, però el govern espanyol està “sempre disposat a reunir-se”, ha dit Calviño. “Quan hi hagi un forat es reuniran, el diàleg entre el dos governs és constant, hi ha una relació molt bona entre els dos governs”, ha remarcat.