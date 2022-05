El govern espanyol veta esmenes d’ERC i Junts per pal·liar l’asfíxia financera de TV3

El govern espanyol ha vetat per sorpresa dues esmenes d’ERC i Junts a la Llei Audiovisual per regular les deduccions fiscals de les televisions públiques i que haurien permès que TV3 es deduís íntegrament tot l’IVA que paga i ha pagat en els últims anys al marge de les subvencions que rebi de la Generalitat. Era un moviment clau per intentar acabar amb la disputa entre Hisenda i TV3 després de l’Agència Tributària hagi reclamat a la televisió catalana el pagament de més de 100 milions d’euros per quotes de l’IVA no satisfetes que posen en risc la viabilitat financera de la cadena.

Pocs minuts abans de l’inici de la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats que ha d’aprovar el dictamen de la Llei Audiovisual, l’executiu de Pedro Sánchez ha tombat les dues esmenes emparant-se en l’article 134.6 de la Constitució, que permet al govern espanyol vetar qualsevol esmena que tingui un impacte en els pressupostos generals de l’Estat. Segons els càlculs del govern espanyol, aprovar les esmenes tindria un cost de 796 milions d’euros per a l’erari públic.

Indignació independentista pel veto

La decisió ha generat indignació entre les forces independentistes, que amb les seves esmenes volien afegir una nova disposició addicional transitòria per establir “un procediment de devolució de les quotes suportades a l’IVA per les entitats públiques que prestin serveis públics de comunicació audiovisual que estiguin pendents de devolució per estar essent comprovades per l’Administració tributària, fins i tot en via administrativa o jurisdiccional, que no hagin esdevingut fermes”. Era una manera de resoldre el conflicte entre Hisenda i TV3, que va començar l’octubre del 2021 quan el Tribunal de Justícia de la UE va obligar Madrid a modificar el criteri que aplicava per exigir a les televisions autonòmiques el compliment de les seves obligacions amb l’IVA.

El govern espanyol assegura que les esmenes d’ERC i Junts suposen “de facto” una “condonació del deute tributari liquidada per l’Administració i que no és objecte de controvèrsia” sobre la base d’unes quotes de l’IVA que no es consideren deductibles i que han estat recorregudes per les televisions econòmiques, que han d’afrontar pagaments milionaris. Fonts de l’executiu espanyol diuen que el “TJUE nega el dret incondicional i il·limitat a la deducció de l’IVA suportat pels prestadors del servei públic”.