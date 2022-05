Calviño assegura que la inflació recularà fins el 2% durant el 2023

La vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño ha augurat una rebaixa de la inflació que podria arribar més aviat del que pensàvem, el 2023. En aquest sentit, Calviño ha remarcat que l’economia espanyola no ha crescut tot el que s’esperava , però “segueix per sobre de la mitjana europea” i, per tant, segueix per “bon camí”. A més, també ha recordat que el Pla de Recuperació de l’executiu espanyol posa les pautes necessàries per arribar a la recuperació de cara a l’any que ve, tot i que suposi un repte per l’economia.

Durant la Reunió Anual del Cercle d’Economia, Calviño ha comparegut de manera telemàtica per explicar els avenços de la economia espanyola, gràcies a les mesures que ha anat implementant el govern estatal a mesura que ha anat avançant la crisi. En aquest sentit ha explict que encara hi ha una gran incertesa derivada de la crisi que està provocant la guerra d’Ucraïna, per això no s’ha volgut mullar del tot en fer prediccions exactes de la inflació “tot pot canviar per moment incert que vivim”, ha mencionat. Tot i això, també ha deixat clar que les perspectives són d’una rebaixa del 2% de cara a ben entrat el 2023.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, i el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis | ACN

Una de les principals conclusions que ha extret la vicepresidenta del govern central és la millora substancial de les inversions. D’aquesta manera, ella mateixa ha explicat que “estem recuperant els nivells d’inversió del 2012″ i per tant, la previsió de creixement d’aquest sector segueix a la alça, pujant fins el 9% o el 10% en els pròxims anys. A part, ella mateixa ha declarat que “avui l’economia espanyola té uns patrons de creixement millors i la posicionen millor per enfrontar-se a reptes” i ha fet referència als fons europeus i com les comunitats autònomes els estan gestionant, en especial Catalunya, que “és un dels territoris que més participació té en els plans”, ha expressat Calviño.

I és que a Catalunya, han arribat 1.930 milions d’euros dels fons europeus, una xifra que per a Calviño “és molt positiva i gran”, però que el Govern ja ha mencionat més d’una vegada que “és insuficient”. A més, la vicepresidenta del govern espanyol també ha parlat de conscens i gestió des de les comunitats autònomes, però el departament d’Economia i Hisenda segueix repetint que “Catalunya no pot gestionar res dels fons”.

La reforma laboral i el creixement de l’ocupació

Un altre dels grans pilars de l’economia de l’Estat és l’ocupació. A principis d’any es va posar en marxa la nova reforma laboral que volia impulsar noves mesures que ajudessin a la contractació a llarg termini i perdessin de vista els contractes temporals. D’aquesta manera, Calviño ha celebrat que d’ença que es va posar en marxa la mesura, “un de cada dos contractes que s’han firmat des que va començar la mesura ha estat indefinit”, ha explicat la vicepresidenta del govern espanyol. A més, també ha mencionat que ja s’han fet 1,8 milions de contractes nous des de la reforma.

Per altra banda, l’ocupació segueix creixent. Calviño ha explicat que hi ha 20 milions de treballadors més afiliats a la Seguretat Social i que el 43% dels contractes que es van firmar el gener segueixen vigents. A art, també ha descrit que la situació laboral de l’Estat és molt més òptima, ja que no només hi ha més llocs de treball sinó que també “són de més qualitat”. En aquest sentit, ha remarcat que el sector tecnològic, informàtic i de la ciència estan oferint llocs de feina “de molta qualitat i amb bons sous”.