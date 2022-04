L’atur repunta a Catalunya fins al 10,23%, per sota de la mitjana espanyola

La taxa d’atur a Catalunya ha repuntat fins al 10,23% en el primer trimestre de l’any, segons l’última Enquesta de Població Activa (EPA). Tot i l’augment, és la segona taxa més baixa des del 2008 i es manté més de tres punts per sota de la mitjana espanyola, que s’ha situat en el 13,65%. Catalunya va tancar el mes de març amb 394.200 desocupats, 1.200 menys que a finals del 2021 i 105.500 menys que fa un any. Pel que fa a l’ocupació, 3,45 milions de catalans tenien feina a finals del primer trimestre, 40.900 menys que el desembre passat.

En termes absoluts, Catalunya és l’autonomia on més ha caigut l’ocupació en el primer trimestre, seguida d’Andalusia (32.000 ocupats menys) i les Canàries (16.700 menys). No obstant això, Catalunya és un dels territoris de tot l’estat amb la taxa d’atur més baixa, per darrere del País Basc (8,69%) i l’Aragó (10,14%).

La construcció guanya treballadors

L’única activitat que ha aconseguit generar ocupació el primer trimestre de l’any és la construcció, que segons l’EPA va arribar al març amb 213.000 persones ocupades, 11.800 més que a finals del 2021. Respecte a fa un any ha perdut 6.600 llocs de treball. La resta de sectors tenen un comportament oposat. Han perdut ocupació en termes intertrimestrals, però han guanyat llocs de feina en relació amb l’any passat.

L’agricultura va sumar 56.800 ocupats el primer trimestre, 2.300 menys que el desembre, però 10.100 un any enrere. En el cas de la indústria, el sector va perdre 11.100 empleats i va tancar el mes de març amb 577.100 ocupats. En termes interanuals, però, va sumar vora 6.000 treballadors. Pel que fa als serveis, Catalunya va tancar el març amb 2,61 milions d’ocupats, 39.300 menys respecte al desembre, però 73.900 més que el març de 2021.