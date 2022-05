Les start-ups catalanes reivindiquen el talent i reclamen inversió

Les claus de l’èxit empresarial només es poden explicar amb els casos d’èxit de les empreses. D’aquesta manera, molts empresaris joves han decidit unir-se al món de les start-ups i quatre d’ells han comparegut a la Reunió Anual del Cercle d’Economia per explicar les seves empreses i donar els consells per aquells emprenedors que estan començant. “És un negoci de bojos, perquè tothom pensa que no hi toques quan comences”, ha explicat Elisenda Bou, cofundadora de Vilynx, una empresa tecnològica dedicada a extreure coneixement.

Un dels principals pilars que necessiten aquestes empreses és la inversió. En aquest sentit, el primer pas per crear una empresa d’èxit és trobar inversors que creguin en el projecte: “Nosaltres invertim en fundadors que ens generen confinaça”, ha descrit Beatriz González, sòcia fundadora de SEAYA Ventures, un dels inversors dels dos unicorns catalans, Wallbox i Glovo. “Nosaltres fem negocis amb persones”, ha afegit González. “El talent, la innovació i l’ambició són les claus d’èxit empresarial”, ha recordat el director general de Wallbox, Enrique Asunción.

A més, un altre dels grans objectius per aconseguir una empresa d’èxit és aconseguir “trobar les solucions adients als problemes de la teva societat”, ha explicat Marc Murtra, president d’Indra. D’aquesta manera i seguint en la mateixa línia, Oscar Pierre, director general i fundador de Glovo ha continuat afirmant que “trobar el moment adequat per muntar l’empresa sempre ajuda a la fórmula d’èxit”. A part, però, també han afegit que “fer apostes arriscades encara és complicat“, ja que “els inversors no toleren encara gaire el fracàs i això és un obstacle”, ha descrit Murtra.

Buscar el talent sota les pedres

El talent és una de les qualitats que més els costa trobar a les empreses emergents. De fet, els quatre empresaris han coincidit en dir que “el talent és difícil de trobar”, tal com ha dit Pierre. No hi ha una fórmula específica per trobar talent, però sí que depenent de l’empresa busquen talent en diferents llocs. En primer lloc, el director general de Glovo ha explicat que el seu talent és internacional, ja que trobar “talent local no sempre és fàcil”. A més, Pierre també ha dit que ells necessiten “una gran quantitat de talent”.

Glovo, un dels unicorns catalans més famosos dedicat al comerç instantani, el 10 de gener de 2022 / Europa Press

Pel que fa a la visió de Bou, ells van buscar el talent a les universitats. D’aquesta manera, ella ha descrit que van començar a buscar talent “a les aules”, és a dir, tenien convenis amb universitats per tenir programes de pràctiques on, ella mateixa ha dit que “molts ja tenien la plaça assegurada i sempre tornen”. “Nosaltres també tenim molts convenis amb diferents universitats del món i, de fet, alguns dels primers prototips el vam poder crear gràcies els fons de les universitats”, ha dit Asunción.

Tot i això, el talent segueix sent escàs i tal com ha descrit el fundador de Glovo, “hi ha molt poca gent que es dediqui a programar”. De fet, la incongruència del sector és una de les qüestions que més preocupen a les empreses, ja que no hi ha molts professionals, però sempre hi ha places disponibles als sectors tecnològics.

El paper del sector públic en les empreses privades

“El finançament d’inversors és espectacular”, ha dit sòcia fundadora de SEAYA Ventures. En aquest sentit, ella ha explicat que l’administració pública dona diners a diferents inversors privats perquè puguin finançar projectes. Però aquesta sembla ser l’excepció que confirma la regla, ja que no tots els països tenen les mateixes bases regulatòries. Asunción ha assegurat que ells tenen molta ajuda de diferents països, tot i això no ha mencionat les ajudes de l’Estat o catalanes com a principals. “A Alemanya i als Estats Units ens estan ajudant molt a portar a terme els nostres prototips”, ha anunciat.

Però, no tot han sigut elogis cap a les administracions. De fet, Oscar Pierre ha dit que el diàleg amb les administracions “no sempre ha sigut bo“, però també ha explicat que “ha anat millorant en el temps”. “Jo sempre m’he sentit en una posició de desavantatge davant la competència perquè no hem tingut el suport de les administracions”, ha lamentat el fundador de Glovo.