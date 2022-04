Wallbox obre una fàbrica a Barcelona per produir 750.000 carregadors

L’unicorn català que ha fet les Amèriques torna a Barcelona. Tot i que Wallbox -la companyia catalana que dissenya i produeix carregadors elèctrics- no va deixar mai les seves instal·lacions a la Zona Franca, ara hi torna per produir 750.000 carregadors elèctrics cada any i distribuir-los arreu del món. La nova fàbrica, que han inaugurat aquest dimecres al matí, proporcionarà llocs de feina a 520 persones i ha costat una inversió de nou milions d’euros. “Estem orgullososE de presentar la nova fàbrica aquí a Barcelona”, ha dit Enric Asunción, director general i cofundador de la companyia.

En la roda de premsa de la inauguració de les instal·lacions, Asunción, juntament amb el cofundador de l’empresa Eduard Castañeda i el seu cap d’operacions, Oriol Riba, ha explicat que el 2025 podrà produir fins a un milió d’unitats. En aquest sentit, han recordat que actualment la fàbrica té la capacitat de produir-ne 750.000, però aquestes xifres aniran en augment. Aquesta nova fàbrica, que compte amb 11.220 mentres quadrats se suma a les instal·lacions que ja tenen a la Xina i la pròxima que obriran a Texas, els Estats Units.

Molt més que cotxes elèctrics

Durant la inauguració, Asunción també ha explicat que els seus objectius no són “fer només carregadors de cotxes“, sinó que volen expandir-se i continuar aportant “solucions energètiques en diferents àmbits”. D’aquesta manera, de cara al futur, Wallbox espera que aquest model de cotxes-bateria acabi popularitzant-se també als habitatges de persones que tinguin cotxes elèctrics.

El fabricant de carregadors elèctrics Wallbox / Wallbox

Així, pretenen complementar el seu lideratge en el sector dels carregadors de bateries per a automòbils sumant-hi el negoci de les solucions domèstiques. “La majoria d’empreses estan enfocant-se a posar energia en un cotxe i ja està, però això no és el que fem, nosaltres no només fem carregadors, estem perfectament posicionats entre el cotxe elèctric i la casa”, ha afegit el fundador de Wallbox.