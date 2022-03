Wallbox dispara els seus ingressos fins als 78,8 milions d’euros

L’unicorn català Wallbox ha tornat a superar les expectatives i tanca el 2021 amb 78,8 milions d’euros en ingressos, un 263% més que l’any passat. Aquestes xifres es tradueixen en la venda de 129.000 carregadors elèctrics arreu del planeta i en la seva entrada al mercat dels Estats Units on també hi tenen una seu. “Ha sigut un any clau per a nosaltres, gràcies a l’entrada a la borsa”, ha explicat Enric Asunción, director general i fundador de la companyia.

L’empresa catalana ha presentat aquest dimecres els resultats del 2021, on ha dit que han aconseguit vendre els seus carregadors elèctrics “a més de 100 països”. Gràcies a l’increment de les vendes i la demanda per part dels consumidors, Wallbox ha fet créixer la seva plantilla fins als 900 treballadors, afegint-ne en només un any 464 de nous. A més, Wallbox també ha entrat a la borsa americana i això els ha donat l’empenta necessària per crear nous productes, com els carregadors bidireccionals, i expandir-se en diferents àrees. “També ha estat un any de molts contractes comercials amb altres empreses”, ha assegurat Asunción.

El fabricant de carregadors elèctrics Wallbox / Wallbox

Wallbox es dedica a fabricar carregadors elèctrics per a cotxes. En el seu cas, estan especialitzats en carregadors privats, és a dir, que s’instal·len a les cases d’aquells consumidors que tenen un cotxe elèctric. La seva tecnologia els ha permès col·locar-se com a líders del mercat en diferents països, sobretot a l’estat espanyol i els Estats Units.

Perspectives de creixement pel 2022

Pel que fa a les perspectives del 2022, la companyia assegura que “tenen una bona posició i molt competitiva”. D’aquesta manera, esperen continuar creixent. En concret, s’ha parlat d’un increment dels ingressos que oscil·laria entre els 23,7 i els 25,5 milions d’euros durant el primer trimestre d’aquest 2022.

Amb la incorporació de més tecnologia i nous productes en camí, l’unicorn català també és ambiciós en marcar-se els objectius de l’any sencer. En aquest sentit, Wallbox espera arribar als 159,5 milions d’euros d’ingressos, el que suposaria un increment del 145%. A més, també han fet una estimació més optimista on han explicat que podrien arribar als 186,9 milions d’euros en acabar el 2022, el que equival a un creixement del 190%.