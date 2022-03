Calviño diu que no hi haurà mesures contra la crisi fins el 29 de març

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha insistit que l’horitzó per aprovar mesures per afrontar la crisi d’Ucraïna és el pròxim dia 29 de març, després del Consell Europeu. En roda de premsa aquest dilluns després de reunir-se amb les autonomies en la Conferència Sectorial per al Pla de Resposta a la Guerra d’Ucraïna, Calviño ha afirmat que ha estat una trobada “molt productiva” en què les comunitats han plantejat les “diferents opcions i alternatives”. D’altra banda, el Govern català ha afirmat que estan d’acord amb la decisió, però han recordat que “cal enfrontar-la de manera més específica i directa”.

En aquest sentit, l’executiu català ha mencionat diferents mesures que calen per continuar mantenint el control de la situació. Un fons extraordinari per fer front a les conseqüències de la crisi humanitària, econòmica i energètica. Un increment del marge de dèficit, del 0,6% a l’1%, i que es garanteixi amb l’augment addicional amb recursos de finançament. Mesures urgents de suport al sector agroalimentari per fer front a l’escalada dels costos energètics i dels combustibles, els fertilitzants i les matèries primeres. Utilitzar una part dels préstecs dels fons Next Generation, que són 70.000 milions d’euros, i disposar-ne d’una part per atendre l’urgent ajuda a la transició energètica.

La vicepresidenta, però, ha remarcat que l’executiu espanyol vol “consensuar” la resposta i “explorar totes les opcions” perquè sigui un pla “eficaç”. “La posició del govern és clara. Hem de frenar l’alça de preus del gas, electricitat i carburants“, ha dit. En aquest sentit, Calviño ha negat que s’hagi produït un canvi de posició del govern espanyol sobre topar el preu de l’electricitat després que s’hagi fet públic que es descarta limitar-lo a 180 euros per MWh i ha remarcat que fa mesos que l’executiu treballa per desacoblar el preu del gas del de l’electricitat. “Al llarg d’aquestes setmanes estem treballant en diverses opcions per veure quines serien les més eficaces”, ha dit.