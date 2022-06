El preu de la gasolina, cada vegada més lluny de tornar a baixar

La gasolina s’ha convertit en una de les incògnites més grans d’aquest any. El seu preu, que va començar a incrementar just després de la pandèmia, sembla haver arribat als seus màxims després de la guerra d’Ucraïna, però després de mesos de pujades sembla que el preu no baixi. De fet, contra del que deien els experts inicialment, es podrien estancar els preus actuals, és a dir, uns dos euros per cada litre de carburant. I amb les poques perspectives d’una reducció de preu, el govern espanyol ha decidit obrir la porta a prorrogar les ajudes al consumidor, que haurien d’acabar a finals de juny.

Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ha decidit començar a moure els fils per intentar continuar pal·liant els efectes de la gasolina cara. En termes absoluts, aquestes ajudes només beneficien els consumidors, ja que les gasolineres han de fer molta paperassa i burocràcia per poder recuperar els diners que els costa la mesura. Actualment, la rebaixa és de 20 cèntims per litre, un descompte que abona íntegrament el govern espanyol en el cas de ser un dels petits proveïdors de l’Estat, és a dir, la majoria de les empreses de carburants. D’aquesta manera, l’empresa avança els 12 primers dies del mes els diners i mitjançant la burocràcia el recuperen. “Sorprenentment, l’Estat està portant el pagaments al dia i només cal abonar una dotzena de dies per avançat”, asseguren algunes fonts del sector.

Sortidors per abastir els cotxes en una gasolinera / EP

Una de les coses que més critiquen les empreses de carburants és que no s’ha rebaixat l’IVA dels carburants tot i que s’hagi inflat el seu preu. “Mentre puja el preu, el 21% que es paga creix, i per tant, això beneficia el mateix govern espanyol”, critiquen les fonts consultades. I és que, d’aquesta manera, la rebaixa continua sortint a compte a l’Estat i sembla ser que els dos euros per litre de gasolina no són un incentiu prou fort com per abaixar l’IVA.

Les benzineres petites, sense marge d’actuació

Les empreses de carburants més petites són les que realment pateixen els efectes d’aquesta rebaixa. De fet, va ser l’Associació d’Estacions de Servei Automàtiques (Aesae) la primera a demanar que es retiressin les mesures, ja que “la quantitat de paperassa i els serveis informàtics necessaris per recuperar els diners descomptats costaven molts recursos per als petits empresaris”. Aquest ha estat el primer impediment per a l’èxit de la mesura, ja que no només les empreses més petites han notat la falta de recursos. El mateix director general de Petronieves, Lluís Nieves, afirmava a una entrevista a El Món que “es necessitaven sistemes informàtics potents per poder fer els canvis adients”.

Un usuari posant gasolina al seu cotxe / Europa Press

A més, hi ha un altre factor a tenir en compte i és que les empreses més petites poden arribar a viure al dia. És per això, que els és molt més complicat poder donar per avançat els diners de la rebaixa. A part, el primer pagament que es va fer al mes de maig es van tenir en compte les depeses de l’any anterior que “eren molt més baixes perquè encara hi havia restriccions”, han assegurat algunes fonts sindicals. Així doncs, no és d’estranyar que els petits empresaris continuïn demanant el cessament de les mesures: “No podrem sobreviure, haurem de tancar”, asseguren els representats de l’Aesae.

Rússia segueix pressionant sense ser protagonista

La incògnita més gran recau en el perquè dels preus que segueixen a l’alça i no hi ha perspectives que baixin. Els experts asseguraven que a partir de l’abril, davant la “normalització” de la guerra d’Ucraïna, els preus tornarien a ser més equilibrats. Doncs bé, el principal problema d’aquesta teoria és que Rússia segueix sent un gran exportador de carburants, tant, que la seva baixada en el mercat desequilibra tots els actors. “Afecta més perquè el que més ens arriba de Rússia són els gasoils, querosè per a aviació, etc. A Espanya, un 70% del que s’importa de producte acabat, de dièsel, ve d’allà”, explicava en unes declaracions al 3/24, Javier García Munté, que és conseller delegat GM Fuel.

I és que, mentre els carburants segueixin sent un producte que cada vegada tenen menys països seguiran pujant el seu preu, ja que tal com expliquen les fonts del sector de la gasolina i el gasoil: “Com més escàs és un producte molt més puja el seu preu i si traiem a Rússia de l’equació, els preus s’acabaran estabilitzant on són ara”, molt amunt.