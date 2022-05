Nou rècord en el preu de la gasolina, gairebé dos euros per litre

El carburant cada vegada està més lluny de recuperar-se i sembla que la nova normalitat són els preus desorbitats, és a dir, pagar gairebé dos euros per cada litre. Aquesta és la última dada que tenim dels preus de la gasolina i el gasoil, que segons més 11.400 estacions de servei, la benzina té un cost d’1,94 euros, mentre que el gasoil es queda una mica enrere amb 1,86 euros. Ambdues xifres segueixen marcant el rècord de preus d’uns carburants que lluny de tornar als preus anteriors semblen estabilitzar-se a l’alça. Tot i això, a aquest preu se li ha d’aplicar el descompte del govern espanyol, és a dir, 20 cèntims menys.

La crisi dels carburants està lluny d’arribar a un final, o almenys estabilitzar-se. Està clar que la guerra d’Ucraïna no ha ajudat al mercat mundial de la gasolina i el gasoil, però després de mesos de pujades sembla que la situació encara no pugui millorar. De moment, les xifres no deixen de pujar i sembla que les mesures pal·liatives del govern espanyol no acaben d’ajudar als preus. La gasolina arrossega un increment del 43,64% en un any, en un context de tensions internacionals energètiques agreujat per l’esclat de la guerra d’Ucraïna. L’increment de preu dels carburants és un dels factors més decisius a l’hora d’explicar l’augment de l’Índex de Preus al Consum (IPC) que va tancar l’abril amb un creixement del 8% a Catalunya.

Gasolineres més petites en perill

Les mesures del govern espanyol

El govern espanyol va decidir posar unes mesures per pal·liar els efectes de la pujada del preu del carburant. D’aquesta manera, el consumidor s’estalvia 20 cèntims per cada litre que compra. En un primer moment, la mesura la pagava en un 50% l’Estat i l’altre l’havien d’assumir les gasolineres. Tot i això, les empreses més petites es van queixar i es va arribar a la conclusió que aquestes no haurien de pagar el descompte.

El principal problema d’aquest descompte és que els diners es tornen en caràcter retroactiu, el que significa que durant 12 dies al mes, les empreses més petites han de abastir als seus clients sense rebre beneficis i fins i tot tenint pèrdues. Aquesta situació, tot i ser insostenibles per a molts empresaris, continua sent la única solució que s’ha trobat contra una pujada de preus que encara es troba molt lluny de arreglar-se.