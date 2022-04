Facua denuncia a més de 200 gasolineres per apujar el preu de la gasolina

Facua ha denunciat a més de 200 gasolineres al Ministeri de Consum i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per haver apujat els preus de la gasolina a partir de l’1 d’abril, el primer dia que es van materialitzar els descomptes que va anunciar Pedro Sánchez, president del govern espanyol. Segons l’entitat, els consumidors han assegurat que van veure increments de cinc cèntims en les gasolineres per tal de pal·liar les pèrdues que provocaven els descomptes.

A partir de les dades comunicades al Ministeri per a la Transició Ecològica aquest dimecres, Facua denuncia que 208 de les més de 5.000 benzineres que van actualitzar preus aquell dia van apujar almenys 5 cèntims el gasoil, mentre que 171 ho van fer amb la gasolina 95. En aquest sentit, l’entitat ha acusat a les empreses d’intentar no fer el descompte acordat i apujar els preus del combustible per no notar les pèrdues del descompte.

Les pràctiques deslleials prohibides per decret

La companyia també ha deixat clar que les pràctiques “deslleials” que suposadament han fet aquestes benzineres ja estan previstes en el decret-llei que va aprovar Sánchez. D’aquesta manera, el govern espanyol sol·licita que es posin els fets en coneixement de les autoritats autonòmiques de protecció del consumidor perquè investiguin els presumptes augments de preu i sancionin els responsables en cas que siguin confirmats.

El president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

A hores d’ara la mesura que va posar en marxa e president del govern estatal porta gairebé una setmana en vigor. De moment, el descompte aplicat al preu és de 20 cèntims i d’aquests l’administració pública n’abona 15. Pel que fa als altres 5 cèntims, els han de pagar les gasolineres més grans. En el cas que les empreses no cobrin més de 750 milions d’euros anuals, no estan obligades a pagar aquests 5 cèntims i els abona per complet el govern espanyol.