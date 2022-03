Les gasolineres petites no pagaran una part del descompte del carburant

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha afirmat aquest dimecres que l’administració serà l’encarregada de pagar el descompte del carburant en la seva totalitat en el cas de les distribuïdores i petites gasolineres. Així doncs, el preu a pagar per la pujada de preus per part d’aquest sector seria nul. Pel que fa a la resta de gasolineres hauran d’abonar cinc cèntims el litre del descompte, tal com ja havia explicat Sánchez en el seu primer comunicat.

Fa uns dies, el govern espanyol aprovava noves reformes que poguessin ajudar a pal·liar els efectes de la pujada dels preus del carburant. D’aquesta manera, el president espanyol va decidir fer un descompte del preu final al què es comprava la gasolina. En un primer moment, el govern es comprometia a assumir 15 cèntims el litre de descompte i uns altres cinc corrien a compte de les gasolineres, sumant així un total de 20 cèntims de descompte el litre pels consumidors.

Tot i això, les gasolineres més petites han presentat una queixa al govern espanyol assegurant que és difícil poder asumir aquests costos amb els seus ingressos, ja que també han pujat els preus als quals compren ells el carburant. Per aquest motiu, Sánchez ha canviat les mesures i pagarà la totalitat del descompte a aquelles empreses que facturin menys de 750 milions d’euros l’any.

Pel que fa a les grans empreses de carburants -que paguen 5 cèntims el litre- poden satisfer aquesta quantitat en forma de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari o bé en forma de descompte directe a la xarxa de benzineres. Totes les grans operadores s’han compromès a utilitzar aquesta segona fórmula. Aquestes mesures, tal com ha afirmat el govern estatal són excepcionals i suposaran una despesa total de 1.400 milions d’euros, començaran l’1 d’abril i s’extendran fins el 30 de juny.