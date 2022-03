Disminueix l’especulació i els preus de la gasolina comencen a baixar

El mercat del petroli és molt volàtil. No és cap secret que des que va esclatar la guerra Ucraïna els preus no han deixat de pujar. De fet, l’augment ha sigut un punt de debat i ha obert moltes ferides a l’Estat espanyol, com per exemple, la vaga dels transportistes. Tot i això, sembla que els experts no anaven errats en dir que els mercats s’estabilitzen i que l’especulació és el gran secret que fa pujar els preus. Així doncs, hem entrat a la segona jornada de baixades de preu, uns cinc cèntims menys cada dia el preu del barril, una dada més que fa pensar que la normalitat no està tan lluny.

Fonts del sector del combustible asseguren que el preu podria continuar baixant si la guerra segueix pel mateix camí. Així doncs, com més es normalitzi la guerra més abaixaran els preus i com a tal “podria ser que en tres setmanes o un mes” els preus tornessin a assemblar-se els que eren abans de les pujades massives. Aquesta davallada es deu en gran part a l’especulació. Al final el preu d’extreure i refinar carburant sempre ha estat el mateix i, per tant, només ha anat canviant el factor de la por, és a dir, la creença de què les coses podrien anar malament infla els preus, aquest és el primer principi de l’especulació.

“Aquí no hi ha res segur”, afirmen algunes fonts del sector. En aquest sentit doncs, cal recordar que el mercat pot desestabilitzar-se en qualsevol moment, sobretot si el lliguem amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna. “Rússia és un gran exportador, però no és l’únic. Tot i això, si ara la guerra fa un gir inesperat, la incertesa mundial podria regirar altra vegada els preus“, confirma el sector.

Les grans petrolieres es beneficien de la situació

L’especulació només afavoreix a alguns sectors i en aquest cas és el de les grans empreses de petroli. D’aquesta manera i com ja s’ha explicat, són elles les encarregades d’extreure i refinar el petroli i aquests mètodes no s’han encarit. El que sí que ha pujat de preu és el barril que és el que repercuteix directament a la butxaca del consumidor. Una situació que lluny d’estar solucionada sembla que comença a estabilitzar-se.

“En un mes hem vist pujades de gairebé uns 60 cèntims”, asseguren les fonts. És per això que aquelles empreses que tenen tota la cadena de producció integrada s’han beneficiat de la pujada de preus, en canvi, els petits empresaris i distribuïdors han estat els que han comprat la gasolina a preus més alts.

Les mesures espanyoles contra la pujada de preus

Si bé és cert que Pedro Sánchez, president del govern espanyol presentava fa uns dies una baixada de 20 cèntims per frenar l’increment de preus de la gasolina, sembla que la situació s’està estabilitzant per si sola. En aquest sentit, les baixades de preus -que es tradueixen en una baixada dels diners destinats als impostos- ajudaran que la situació no sigui de tant risc a curt termini, però no serà fins que el sector s’estabilitzi de debò que es podrà tornar a la normalitat.

No hi ha cap indici que digui que els preus es mantindran o continuaran baixant, però de moment es pot veure la davallada de preus dels últims dos dies. “Si l’especulació no té res de què especular el mercat s’estabilitza”, descriuen les fonts. D’aquesta manera, si la situació de crisi mundial comença a normalitzar-se, els preus continuaran baixant. També cal tenir en compte, però, que tot i que els preus baixin, potser no acaben arribant als nivells d’abans de la crisi, però, almenys ja no s’haurà de pagar 2 euros per cada litre de gasolina.