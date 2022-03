Les gasolineres més petites amenacen de tancar pels descomptes en el preu

Les rebaixes en el preu de la gasolina comencen demà divendres. Una situació que els consumidors agraeixen, ja que el preu no deixa de pujar, les empreses més petites de carburants no veuen llum al final d’aquest túnel. I és que per a ells, assumir els costos d’aquest descompte podria suposar problemes importants de solvència: “No tenim la mateixa capacitat que les grans empreses i no podrem assumir aquests costos”, ha assegurat Jordi Roset, director general de la cadena de gasolineres Petrolis Independents. Tanmateix, la mesura beneficia directament al consumidor, però deixa a un costat les empreses que, per la seva mida, no poden gastar aquests diners, però deixa fora les grans empreses. “Com sempre les empreses que poden solucionar aquesta situació són les distribuïdores més grans”, lamenta Roset.

El govern de Pedro Sánchez aprovava fa uns dies per sorpresa, la rebaixa dels preus dels carburants. Els 20 cèntims el litre que es descomptaven del preu final eren abonats en 15 cèntims el litre per govern espanyol i els altres 5 cèntims corrien de les despeses de les empreses. Aquesta mesura ja va posar a les gasolineres més petites en peu de guerra, el que va fer que Sánchez reculés i assumís la totalitat del descompte a aquelles empreses que facturessin menys de 750 milions d’euros l’any. Tot i això, els petits empresaris es troben que demà divendres han d’obrir les portes fent un descompte que no se’ls hi abonarà fins d’aquí a un temps: “Tinc altres empresaris que m’han dit que no obriran perquè no els hi surt a compte“, afirma el director general de Petrolis Independents.

Imatge dels cartells del descompte de Petrolis Independents

Per tal de poder fer el descompte, el govern espanyol va obrir dues maneres perquè les empreses el poguessin finançar. Tal com explica Roset una de les primeres és un avançament que es pot demanar passats els 15 dies de la implementació de les mesures. Aquests diners equivalen al 90% dels litres que es van consumir l’any anterior, és a dir, es fa una aproximació amb les dades de l’any passat per saber quants diners més o menys es gastaran: “Tenint en compte que l’any passat estaven en pandèmia i hi havia menys moviment aquesta xifra no és exacta”, argumenta Roset.

D’altra banda, la segona opció és esperar al final de la mesura per reclamar els diners que has perdut fent descomptes i “en teoria els tornaran llavors”, diu el director general de Petrolis Independents. D’aquesta manera, les gasolineres més petites es queixen que hauran d’abonar els descomptes des dels seus ingressos i no serà fins al final d’aquestes mesures que aconseguiran rebre els diners. “És una situació que només beneficia a les empreses més grans que són les que s’ho poden permetre“, explica Roset.

El preu de la gasolina puja i el del barril baixa

L’especulació i la normalització de la guerra han fet que el preu del barril de gasolina comenci a baixar, tot i això, encara no hi ha resultats traduïts en la butxaca dels consumidors perquè el carburant es compra per avançat. D’aquesta manera, la gasolina que posem al cotxe encara es va comprar a preus més elevats i, per tant, continuarà sent més cara mentre les empreses no hagin de tornar a abastir-se. Tot i això, no és cap secret que la situació comença a estabilitzar-se i que sembla que els experts tenien raó en predir que tornaria el preu a la normalitat a curt i mitjà termini, però que seria molt complicat que continués escalant sense final.