La rebaixa del preu de la gasolina frena la inflació

La rebaixa dels preus de gasolina i de l’electricitat han frenat l’escalada de la inflació, que baixa per primera vegada després de dos mesos en xifres rècord. L’IPC avançat del mes d’abril s’ha situat en el 8,4%, gairebé un punt i mig menys respecte al pic del mes de març, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Si la dada es confirmés a principis de maig, la inflació interanual haurà baixat 1,4 punts, el descens més pronunciat en 35 anys.

La frenada de la inflació es basa, sobretot, en la rebaixa dels preus de l’electricitat per la millora del clima i de la gasolina, on ja es nota el descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel govern espanyol dins del paquet de mesures anticrisi que s’ha validat al Congrés dels Diputats. En canvi, el preu dels aliments continua pujant i es nota en la factura de la compra. La inflació mensual ha caigut a l’abril un 0,1% respecte al març.

Pel que fa a la inflació subjacent –que no té en compte el preu de l’energia ni dels aliments– se situa en el 4,4%, la més elevada des del 1995. El ministeri d’Economia assegura que la inflació ha tocat sostre i confia que en els pròxims mesos continuï baixant gràcies al topar del preu del gas, que tindrà un impacte significatiu en el mercat energètic i permetrà reduir els preus de l’electricitat durant l’any que estarà vigent.

El BCE, optimista amb la inflació

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha confirmat la millora de la inflació a l’eurozona i espera que aviat s’arribi al pic. De fet, està previst que l’IPC a escala europea també caigui durant el segon trimestre de l’any. En una intervenció al comitè d’Economia del Parlament Europeu, De Guindos ha alertat que la millora de la inflació no serà suficient i “continuarà sent alta”, per sobre del 4%.

El BCE ha admès que la guerra d’Ucraïna ha empitjorat les previsions de la inflació i obligarà a retallar el creixement de la zona euro. Per De Guindos, el “major risc” al qual s’enfronta l’eurozona és la pèrdua de competitivitat internacional de les empreses europees a conseqüència de la inflació i ha recomanat als països amb un deute públic elevat, com Espanya, que siguin “prudents”.