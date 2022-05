Sánchez podria prorrogar la llei de mesures excepcionals més enllà del juny

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que obre la porta a renegociar la data limit de la llei de mesures excepcionals que afecta al preu del carburant, la llum i les iniciatives econòmiques contra la Covid-19. D’aquesta manera, tots els projectes que inclou la llei, que s’acabarien el 30 de juny, podrien prorrogar-se fins a nou avís a causa de la inflació i altres problemes adherits, com per exemple les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. Sánchez ha assegurat l’executiu farà “tot el que sigui possible” per “protegir empreses i famílies” en una situació marcada ara per la guerra d’Ucraïna.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / Europa Press

En una compareixença amb els mitjans de comunicació posterior a la cimera extraordinària celebrada a Brussel·les aquest dimarts, el líder dels socialistes a posat sobre la taula la necessitat de prorrogar el decret llei de mesures que afecta al preu de la gasolina, la llum i algunes altres iniciatives que es van començar a aplicar durant la crisi de la Covid-19, com per exemple les ajudes a persones en situació de vulnerabilitat. També cal recordar que les mesures afecten al sector del transport amb ajudes i les rebaixes fiscals del preu de l’electricitat en famílies vulnerables.

El topall del gas

Sánchez també ha recordat que després que Brussel·les donés llum verda al topall del gas la qüestió està “a punt de formalitzar-se”, gairebé dos mesos més tard de que s’anunciés. En aquesta proposta el president del govern espanyol va demanar tractar la península Ibèrica, és a dir, l’Estat i Portugal, com una illa energètica i, per tant demanar que es poguessin gestionar de manera independent a la resta d’Europa. En aquest sentit, Sánchez volia poder posar un topall del gas a nivell espanyol, que el va fixar en 50 euros el megabat. Tot i aquest avenç, la qüestió segueix estancada i tot que ja ha estat aprovat per la Comissió Europea, falta acabar d’organitzar els últims detalls.