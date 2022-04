Col·lapse informàtic a Repsol el primer dia de descomptes a la gasolina

Les benzineres de Repsol de tot l’estat espanyol han patit un col·lapse informàtic en el primer dia dels descomptes al preu de gasolina. Segons han explicat fonts de la companyia a l’ACN, la seva xarxa d’estacions de servei ha tingut problemes amb el sistema de cobrament degut a la gran afluència de clients pel descompte de 20 cèntims per litre de combustible decretats pel govern espanyol que entrava en vigor aquest divendres.

Les estacions de servei de Repsol han patit un “alentiment del sistema” i algunes fins i tot s’han vist obligades a interrompre el servei per la impossibilitat de cobrar als seus clients. La petroliera, que s’ha disculpat amb els seus clients, espera resoldre la incidència en les pròximes hores i ha assegurat que és un “tema puntual”. El govern espanyol va anunciar la mesura el dimarts, però no entrava en vigor fins divendres, per la qual cosa molta gent s’ha esperat a aquest matí per omplir el dipòsit.

En el cas de les gasolineres Repsol, molts clients han aprofitat que la petroliera ofereix descomptes addicionals per anar a les seves estacions de servei. A banda dels 15 cèntims que descompta el mateix govern espanyol i dels cinc cèntims addicionals previstos en el decret, Repsol ofereix 10 cèntims més i situa la rebaixa total en 30 cèntims per litre de combustible.

Les gasolineres petites, en risc

La rebaixa del preu de la gasolina amenaça la viabilitat de les gasolineres més petites, que han d’avançar el cost de la rebaixa sense tenir tanta liquiditat com les grans multinacionals. El descompte és sobre els impostos que l’Estat els ha tornar després, però en un primer moment són les gasolineres qui n’assumeixen el cost. El govern espanyol s’ha compromès a començar a abonar els descomptes a partir de la setmana vinent, però els empresaris desconfien de l’operació perquè requereix molta paperassa i dubten que el sistema funcioni correctament.