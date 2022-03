El Govern reclama una rebaixa immediata dels impostos dels carburants

El Govern de la Generalitat ha enviat aquest dijous una carta a la secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, reclamant una rebaixa dels impostos que s’apliquen als combustibles. I és que tal com han afirmat les autoritats catalanes, la situació “és insostenible” i es necessiten solucions: “Ja triguen a prendre una decisió sobre les mesures en la rebaixa dels preus dels preus dels carburants i el preu de l’energia que paguen els ciutadans i el sistema productiu”, ha lamentat el vicepresident català, Jordi Puigneró. En el mateix missatge, el Govern també ha proposat crear un fons per compensar els efectes dels preus de la gasolina al transport públic. Això és inassumible a mig i llarg termini i s’han de prendre decisions ja”, ha resumit Puigneró.

L’executiu català ha relatat que Catalunya viu un escenari “incert” causat per l’increment “excepcional” del cost dels combustibles. Així mateix, ha recordat que la pandèmia ha reduït el nombre de persones que fan servir el transport públic, aprimant-ne així els ingressos sense que els operadors puguin retallar la seva oferta per compensar-ho.

“Davant la gravetat de la situació us demanem l’adopció de mesures per contenir aquest increment, o bé mitjançant la reducció de la pressió impositiva sobre el combustible, de manera similar a la que es va fer al seu moment amb l’increment de l’energia elèctrica, o mitjançant altres fórmules”, ha apuntat la carta firmada pel secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín.

“Entenem que les mesures sol·licitades per rebaixar el cost del combustible i la generació d’aquest Fons i la seva concreció s’hauria de fer amb la màxima urgència per garantir una adequada prestació dels serveis de transport públic al conjunt del territori”, conclou la carta. Des de la Generalitat afegeixen que en l’actual context de lluita per la sostenibilitat és necessari promoure el transport públic sense que el seu finançament depengui de les tarifes que es cobren als usuaris.