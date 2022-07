Tensió màxima entre PSOE i Podem per l’increment de la despesa militar

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat que Podem ha demanat al PSOE una reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte de coalició entre les dues forces espanyoles. El motiu és la voluntat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’incrementar la despesa militar fins al 2%, fet que Podem n’és molt reticent. De fet, la gota que ha fet vessar el got són les últimes partides en Defensa que ha aprovat el Consell de Ministres amb el suport del PSOE.

Tot plegat ho ha avançat en unes declaracions als mitjans de comunicació abans de participar en una inauguració de la primera trobada estatal del col·lectiu LGTBI, impulsada per UGT.

El president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

Se n’ha assabentat pels mitjans

Díaz ha sostingut que s’ha assabentat per la premsa de l’aprovació aquest dimarts d’aquest crèdit extra de 1.000 milions per al departament de Margarita Robles i ha garantit que el seu principal afany és “continuar cuidant” la coalició, perquè no hi ha una altra alternativa a l’actual executiu, però advertint al seu torn al PSOE que cal respectar als aliats. En canvi, els socialistes afirmen que sí que n’estaven d’informats.

L’objectiu de Díaz és debatre aquesta proposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja que el partit lila està totalment en contra d’ampliar la despesa militar, tot i les paraules del ministre d’Universitats, Joan Subirats, que veia “raonable” aquest increment.

La comissió es va reunir per últim cop a l’octubre per la reforma laboral

L’últim cop que es va reunir aquesta comissió va ser el passat octubre per la reforma laboral impulsada per Unides Podem, ja que, aleshores, la vicepresidenta Nadia Calviño volia retocar la feina de Podem.

De fet, també discrepen de l’acord de Sánchez amb el president dels Estats Units, Joe Biden, sobre incrementar la presència de destructors americans a la base de Rota, a Càdiz.