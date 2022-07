Discrepàncies a Podem: Subirats veu raonable incrementar la despesa militar

El ministre d’Universitats, Joan Subirats, ha recolzat la mesura anunciada ahir pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’augmentar la despesa en defensa militar. “Sembla justificat” incrementar la despesa en defensa “si augmenten els riscos i les amenaces”, ha dit Subirats en una entrevista a La 2 i Ràdio 4.

La mesura d’augmentar la despesa en defensa militar va ser proposada pel PSOE a la cimera de l’OTAN, celebrada aquesta setmana a Madrid. La decisió de Sánchez implica un increment progressiu fins arribar al 2% del PIB l’any 2029. En referència a aquesta xifra, el ministre de Podem ha assegurat que no sap si és la indicada. D’altra banda, ha explicat que la justificació a l’augment de la despesa en defensa no implica que s’hagi de seguir “una lògica de carrera armamentista”.

Durant l’entrevista, Subirats també ha explicat que recorda haver votat en contra de l’adhesió d’Espanya a l’aliança atlàntica el 1986, però que ara s’ho hauria “de tornar a pensar”.

Reaccions contraposades

Tanmateix, hi ha discrepàncies en el partit. Altres veus de Podem ja han assegurat que s’oposen a l’augment de despesa en defensa, com és el cas de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que es pregunta “d’on sortiran els diners”. Belarra ha indicat que per portar a terme aquesta mesura primer s’hauria de pactar un acord pressupostari. El president de Podem a la Cambra baixa, Jaume Asens, també es va mostrar desfavorable a la decisió de Sánchez.

Per a Subirats, la cimera de l’OTAN a Madrid suposa un “abans i un després” en la geopolítica mundial. D’altra banda, el titular d’Universitats ha opinat que l’executiu de coalició de govern resistirà fins al final de la legislatura.