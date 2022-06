Crítiques de les ministres de Podemos pels morts de Melilla

La carnisseria prop de la tanca de Melilla, on han mort de moment 23 persones, segons el recompte oficial, general reaccions diferents dins dels partits que formació al coalició de govern a Espanya. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat “aclarir ja” els fets ocorreguts a la tanca de Melilla i ha assegurat que sempre apostarà per una política migratòria “respectuosa amb els drets humans”. Pedro Sánchez, en canvi, va dir que la culpa és de les “màfies”. Diverses ONG han demanat que s’investigui els fets i han xifrat les víctimes mortals en més de 30, així com han denunciat violència per part de les autoritats marroquines cap als migrants.

Díaz ha afirmat, en una publicació al seu perfil de Twitter, sentir-se “molt impactada” per les imatges dels fets ocorreguts divendres passat a la frontera entre l’estat espanyol i el Marroc en un intent de saltar la tanca per part de més de 2.000 subsaharians que ha deixat ja 23 morts, segons dades oficials. “Els meus condols als éssers estimats de totes les persones que han perdut injustament la vida”, ha expressat també en el seu missatge. “Ningú no ha de morir així”, ha afegit.

Muy impactada con las imágenes de la frontera de Melilla. Mis condolencias a los seres queridos de todas las personas que han perdido injustamente la vida.



Cabe aclarar ya lo sucedido. Apostaré siempre por una política migratoria respetuosa con los DDHH.



Nadie debe morir así. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 25, 2022

La ministra Ione Belarra també critica la situació a la tanca de Melilla

La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, també s’ha mostrat “commocionada” per les imatges del que ha passat a la frontera i ha subratllat que el respecte als drets humans “ha de guiar sempre la política exterior”. Així, ha fet una crida a “repensar el model migratori i l’externalització de fronteres”.

Conmocionada viendo las imágenes que llegan desde Marruecos. Mis condolencias a las familias de los fallecidos. El respeto a los DDHH debe guiar siempre nuestra política exterior. Repensar el modelo migratorio y la externalización de fronteras es una urgencia. — Ione Belarra (@ionebelarra) June 25, 2022

Per la seva banda, el portaveu d’Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha opinat que Espanya s’ha de replantejar “una política d’externalització de fronteres i xantatge per part del Marroc que genera tanta violència i patiment”. Així ho ha traslladat a Twitter davant de les “desenes” de persones mortes en l’intent massiu d’assalt a la frontera de Melilla ahir. “Quan els morts són rossos d’ulls blaus, tothom ho té clar”, ha llançat a les xarxes.

37 muertos.



Si fueran rubios y europeos, habría reuniones de urgencia al más alto nivel, especiales televisivos sobre sus historias vitales y sus familias y ruptura total de relaciones con el país cuya acción policial ha causado esta tragedia.



Pero no son ni rubios ni europeos. https://t.co/Tl1DU0t9iR — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 25, 2022

Izquierda Unida també expressa crítiques per les morts a Melilla

Per la seva banda, Izquierda Unida ha mostrat el seu “profund rebuig i indignació” per la defensa del president del govern, Pedro Sánchez, de l’actuació de la gendarmeria marroquina a la tanca de Melilla que es va produir aquest divendres i ha demanat una investigació “al màxim nivell” per aclarir el que ha passat.

Així ho ha reclamat la Xarxa de Migracions de la formació en un comunicat, en què també ha demandat que es garanteixi la repatriació “el més ràpida possible” dels cossos de les persones mortes en l’intent de salt a la tanca, almenys 18 segons dades oficials, si bé organitzacions eleven la xifra a més de 30, dada que comparteix Izquierda Unida.

El partit ha denunciat la violència de les forces marroquines i ha urgit a una “investigació al màxim nivell” per part de les autoritats competents d’Espanya i el Marroc “per aclarir en tots els seus extrems els fets i evitar que es puguin repetir situacions de tan extrema gravetat “.