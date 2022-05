Borrell proposa incrementar la despesa militar de la Unió Europea

La Unió Europea ha fet una crida als estats membres perquè incrementin la despesa militar i es pugui escurçar el dèficit d’inversió que s’ha produït durant els darrers anys. Per l’alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, la guerra d’Ucraïna ha suposat “un toc d’atenció” i ha demanat als estats que recuperin els nivells de despesa militar previs a l’esclat de la crisi financera. “El resultat és que els europeus necessitem gastar junts, més i millor”, ha dit en la roda de premsa posterior al Consell d’Exteriors celebrat aquest dimarts. En aquest sentit, Borrell ha assenyalat que el dèficit d’inversió en matèria de defensa entre els anys 2009 i 2018 a la UE ha arribat als 160.000 milions d’euros.

De fet, l’alt representant de la Unió Europea ha apuntat que la despesa militar al conjunt dels estats membres ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la crisi financera just aquest exercici, coincidint amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna. “Aquest dèficit ha provocat un desarmament progressiu”, ha comentat. A banda de la necessitat d’incrementar la despesa, Borrell també ha subratllat la importància d’innovar en matèria de defensa. En relació amb aquesta qüestió, ha anunciat que el Consell ha arribat a un acord per impulsar un ‘hub’ per la innovació de la defensa europea.

Finalment, Borrell ha insistit a continuar donant suport a Ucraïna en un moment que considera “crític”. “El nostre suport està sent diferencial al camp de batalla […] i no podem permetre que el país es quedi sense equipament”, ha afegit.

La caiguda de Mariúpol

La caiguda definitiva Mariúpol és un fet. El ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat un acord amb l’exèrcit ucraïnès per evacuar els últims militars, molts d’ells ferits, que estaven atrinxerats a la planta siderúrgica Azovstal, l’últim reducte sota control ucraïnès de la ciutat portuària, que ha estat gairebé tres mesos assetjada per l’exèrcit rus. En total, 264 militars ucraïnesos han estat traslladats a Novoazovsk i Olenivka, dues localitats controlades pels russos de la regió de Donetsk. S’espera que formin part d’un intercanvi de presoners negociat de manera discreta en les últimes setmanes.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha agraït la intervenció de les Nacions Unides i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), que en les últimes setmanes han negociat per accelerar l’evacuació de centenars de civils atrapats a Mariúpol. “Ucraïna necessita herois ucraïnesos vius”, ha dit Zelenski, que ha confirmat que els ferits estan rebent atenció mèdica. Des de l’inici de la guerra, l’exèrcit ucraïnès ha reconegut la impossibilitat d’organitzar una operació militar per intentar alliberar Mariúpol, que ha resistit com ha pogut els embats russos malgrat estar en clara inferioritat numèrica.