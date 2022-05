Primers civils evacuats a la planta metal·lúrgica de Mariúpol

Les Nacions Unides i la Creu Roja han pogut organitzar el primer comboi per evacuar civils de la planta metal·lúgica d’Azovstal, últim reducte de les forces ucraïneses a la ciutat portuària de Mariúpol, assetjada pels russos des de fa dos mesos. Segons ha informat el Comitè Internacional de la Creu Roja, el comboi va sortir el divendres de Zaporíjia i ha recorregut 230 quilòmetres fins a arribar a Mariúpol dissabte al matí.

“Si teniu familiars o coneguts a Mariúpol, intenteu posar-vos en contacte amb ells per tots els mitjans possibles. Truqueu-los, envieu-los missatges de text i digueu-los que poden anar a Zaporíjia, on estaran fora de perill”. Aquesta era el missatge que l’Ajuntament de la ciutat ha escampat per tot arreu per garantir que tothom que ho vulgui pugui sortir de Mariúpol i dirigir-se cap a zones controlades per govern ucraïnès. Es calcula que 100.000 persones encara viuen a la ciutat, completament arrasada pels combats.

📽️Russian Defense Ministry published a video of the ongoing civilian evacuation from the Azovstal plant #Mariupol #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LQUMziySTy — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 1, 2022

Unes 2.000 persones atrapades

Segons el president d’Ucraïna, Volodímir Zelesnki, un centenar de persones han estat evacuades en la primera acció coordinada des de fa setmanes per treure civils de Mariúpol. El ministre de l’Interior ucraïnès, Vadim Denisenko, calcula que encara hi ha entre 1.500 i 2.000 persones refugiades a l’interior d’Azovstal, una zona industrial amb quilòmetres de túnels subterranis que les tropes russes han renunciat a conquerir per la força.

El Kremlin també ha confirmat l’operació d’evacuació, que s’espera que es pugui repetir en els pròxims dies. La Creu Roja ha avisat que no es poden compartir detalls dels combois ni del seu destí per no posar en perill la seguretat dels civils i que tant les autoritats locals com els dos bàndols estan en contacte permanent per garantir que l’evacuació es produeix sense incidents. L’Ajuntament de Mariúpol calcula que unes 20.000 persones han mort durant el setge de la ciutat i 40.000 més han estat deportades per la força cap a Rússia.