Pedro Sánchez anuncia una despesa militar del 2% del PIB per al 2029

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui un augment progressiu de la despesa militar per arribar al 2% del PIB l’any 2029. En aquest sentit, el govern espanyol s’ha compromès ha arribar aquesta xifra juntament amb la resta de països de l’OTAN, en el marc de la cimera de l’organització transatlàntica que s’està celebrant a Madrid.

Sánchez creu que és important obrir aquest debat, ja que creu que el pressupost en defensa genera “riquesa i ocupació” a diversos territoris. El president espanyol considera que la despesa militar és una forma per defensar els territoris de la Unió Europea i dissuadir els possibles enemics, com ara Rússia.

Acord amb Joe Biden

De fet, ha volgut treure pit de l’acord amb el president dels Estats Units, Joe Biden, que es basa en incrementar de quatre a sis el nombre de destructors de la base naval de Rota. “Hi ha partits que qüestionen l’increment de despesa en defensa, però la democràcia s’ha de defensar”, ha volgut argumentar el president, qui ha demanat una reflexió a la dreta i a l’esquerra del PSOE.

Sánchez ha qualificat la cimera d’històrica, ja que l’objectiu és definir el full de ruta de l’OTAN fins l’any 2030, així com augmentar els aliat amb estats com Finlàndia o Suècia. Joe Biden ja va anunciar una otanització d’Europa, on s’ampliaria la presència militar a països com Polònia, Alemanya o Itàlia.

Joe Biden i Pedro Sánchez abans de la cimera de l’OTAN a Madrid / ACN

Preocupació per la inflació

El president del govern espanyol també ha qualificat les últimes dades de l’IPC com a preocupants i greus, però ha explicat que si occident no defensés Ucraïna les conseqüències serien encara pitjors. “Són 15.000 milions d’euros que invertirem en aquesta crisi per protegir les famílies i col·lectius més vulnerables i indústries i empreses fins al 31 de desembre del 2022”, ha anunciat.