L’OTAN augmentarà a més de 300.000 les forces de resposta ràpida

L’OTAN passarà de tenir 40.000 efectius de les forces d’alta disponibilitat a tenir-ne 300.000. Aquestes forces estan preparades per donar una resposta ràpida en casos d’emergència com ara una invasió o guerra. Així ho ha avançat el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, abans de la cimera que es celebrarà aquest dimecres i dijous a Madrid. Stoltenberg espera que en aquesta trobada s’acordi l’increment d’efectius disponibles d’aquestes forces i el reforç d’alguns dels batallons desplegats als països de l’est d’Europa.

Stoltenberg també ha assegurat que creu que hi haurà “progressos” per convèncer Turquia que aprovi l’adhesió de Finlàndia i Suècia. Aquest dimarts està prevista una reunió entre els líders dels tres països per tal d’avançar en aquesta matèria. Sobre l’adhesió de Suècia i Finlàndia el secretari general ha dit que no pot fer “promeses” tot i que està treballant “activament” per aconseguir aquests “progressos”. “Es tracta de sol·licituds històriques que reforçaran l’aliança”, ha insistit Stoltenberg, que considera que contribueixen a “l’estabilitat euroatlàntica”.

L’OTAN, en expansió

Part dels batallons de l’OTAN al flanc est es convertiran en brigades si els països hi donen el seu vistiplau. Els detalls encara s’han de decidir en la cimera d’aquest dimecres, però Stoltenberg creu que Polònia “veurà que l’OTAN ha d’augmentar la seva presència de diferents maneres per enfortir la dissuasió” i es podrà fer aquest “gir fonamental” en l’aliança. El secretari general ha insistit que l’OTAN està fent una revisió del sistema de dissuasió i defensa: “És la major transformació de la nostra defensa col·lectiva des del final de la Guerra Freda”.

L’OTAN creu que aquest gir és necessari per la “brutal invasió” que ha fet Rússia a Ucraïna. Stoltenberg ha titllat Rússia de ser “la major i més directa amenaça” per l’aliança i ha insistit que no es contempla el diàleg amb Vladimir Putin. “No està ara per ara sobre la taula”, ha dit.

En paral·lel, Stoltenberg ha evitat les preguntes sobre Ceuta i Melilla perquè la clàusula de defensa col·lectiva ja estableix el seu abast territorial.