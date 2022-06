La massacre de Melilla espatlla la setmana de la cimera de l’OTAN a Sánchez

Els fets a la tanca de Melilla, amb la mort d’almenys 23 immigrants subsaharians que van intentar saltar la tanca per accedir a territori espanyol, han desencadenat una onada de crítiques al govern espanyol. Les crítiques arriben també, paradoxalment, des de dins del propi govern, amb les veus d’oposició de la vicepresident Yolanda Díaz, altres ministres d’Unidas Podemos, i del portaveu de la formació morada, Pablo Echenique. El malestar, però, va més enllà, i aquest diumenge s’ha convocat a Madrid, a partir de les 18 hores —per part de l’Asamblea Antiracista de Madrid–, una manifestació contra una política migratòria que acaba tenint les conseqüències que s’han vist en imatges d’immigrants amuntegats i mal tractats per les autoritats marroquines. Tot plegat, submergeix el govern de Pedro Sánchez en una crisi d’imatge a les portes de la cimera de l’OTAN que acull Madrid dimecres i dijous.

Convocada una concentración en Madrid ante la masacre en Melilla. Si te indignan las políticas migratorias a las que estamos asistiendo día tras día, la última en Melilla, acércate.



⏲️ A las 18h

📍Plaza de Callao#MasacreEnMelilla #LasPolíticasMigratoriasMatan pic.twitter.com/p1gtEwGE3a — Moha Gerehou (@mohagerehou) June 25, 2022

Fins fa pocs mesos el govern espanyol no podia comptar amb el règim marroquí com un dels seus governs aliats, però després del gir que ha fet el PSOE en les relacions amb aquesta monarquia, deixant de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, s’ha restablert la sintonia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat a elogiar la intervenció de les forces de seguretat en aquest episodi, el primer intent massiu de creuar la frontera amb l’estat espanyol. Sánchez va dir el mateix dia que el problema havia estat “ben resolt”, unes declaracions que contrasten amb les imatges difoses posteriorment per part d’ONGs marroquines de defensa dels drets humans.

Dos immigrants després d’arribar a Melilla / EP

Després que es filtressin els imatges han començat a arribar missatges de condol des del govern espanyol, però per la part d’Unidas Podemos. La reacció ha tingut lloc després que les imatges comencessin a circular profusament per les xarxes socials. Per part de Sánchez, però, després de fer-se públiques les imatges, la reacció ha estat de buscar les responsabilitats en les “màfies” que es lucren fent passar immigrants per les fronteres. En cap cas ha criticat els mètodes de la policia marroquina.

Una crisi que espatlla la foto de la cimera de l’OTAN

Aquesta crisi sorgida per les conseqüències de la política migratòria del govern espanyol amenaça d’entelar la cimera de l’OTAN, que Madrid acull entre dimecres i dijous que ve. Les crítiques al govern espanyol no només es manifesten des de l’interior el propi executiu. També des de Catalunya són múltiples les veus que s’han manifestat en les darreres hores crítiques amb la situació, com és el cas del president de la Generalitat, Pere Aragonès, o el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, entre molts altres representats polítics.

Una actuació policial que acaba amb desenes de morts no ha de ser felicitada, sinó investigada a fons.



Per valors, decència i responsabilitat. https://t.co/gyKXQSzou2 — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 25, 2022