La CUP titlla l’OTAN “d’amenaça per a la pau i la seguretat del món”

La diputada de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ha titllat l’OTAN d'”amenaça directament per a la pau i la seguretat del món”. Ho ha argumentat posant d’exemples la situació actual de Líbia, Iraq o l’Afganistan. “No estarien com estan”, ha afirmat. La diputada antisistema també ha criticat que Madrid estigui “militaritzada” i que els milers de milions que es destinen a la despesa militar no ho facin a les classes populars.

“Una colla de senyors vestits amb corbata decideix instaurar el caos en la pau mundial i dur a terme mesures com les que s’han vist a Ceuta i Melilla”, ha dit Vehí. En aquest sentit, ha criticat la resposta del govern espanyol a la trentena de morts a la frontera entre Espanya i el Marroc i ha assegurat que el PSOE està fent “discursos d’extrema dreta”. “Pedro Sánchez fa el mateix discurs que Abascla”, diu la diputada de la CUP.

La CUP demana la compareixença de Marlaska

La CUP, juntament amb el BNG, EH Bildu, Junts, Más País, Verdes Equo i ERC, ha demanat la compareixença del president del govern espanyol perquè doni explicacions i “assumeixi responsabilitats”. També l’ha demanat del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja que és el màxim responsable en matèria de fronteres.

També ha criticat durament com ha actuat el govern del Marroc, que ha titllat de “necropolítica, política organitzada de la mort”. Vehí ha assegurat que l’obertura de les fronteres no comportaria un “col·lapse”, i argumenta que és una afirmació “d’extrema dreta”.

El ministre de l’Interior del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska / ACN

En contra del pla anticrisi

En ser preguntada pel suport de la CUP al pla anticrisi del govern espanyol, Vehí ha assegurat que les mesures “no van en el sentit en què han d’anar” i ha afirmat que es tracta de “transferències de diners públics a grans corporacions”.