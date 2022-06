Es dispara la inflació fins al 10,2%, la taxa més alta dels últims 37 anys

La inflació torna a estar desbocada. Aquest mes, l’índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat un 1,8% a l’Estat espanyol durant el mes de maig. Això suposa la pujada de fins a un 10,2%, segons l’Institut Nacional d’Estadística. És la taxa més alta des de l’any 1985 i suposa l’augment d’un punt i mig en la taxa anual, ja que al mes de maig els preus van pujar un 8,7%.

Aquestes dades històriques venen a conseqüència de l’encariment dels carburants, molt més gran aquest mes que el juny del 2021, i dels aliments i les begudes no alcohòliques. Es tracten de les primeres dades des que va entrar en vigor el topall del preu del gas, que va entrar el passat 15 de juny i fixava un preu màxim del gas a l’Estat espanyol i a Portugal. L’onada de calor ha provocat un augment de la demanada, fet pel qual ha suposat que no es notés aquesta nova mesura.

El preu de l’energia ha disparat l’inflació a Catalunya / ACN

Context d’inflació

L’augment de l’IPC ve en un context d’una inflació disparada arreu d’Europa i occident, on la Unió Europea i el Banc Central Europeu estan prenent mesures per intentar frenar-la. A més, també ve en un moment en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar una sèrie de mesures el passat dissabte per intentar frenar la inflació. Entre elles, una disminució dels bitllets de transport públic, una bonificació de 200 euros per a les famílies en una situació de risc social i la disminució de l’IVA de la llum. A més, l’executiu també està treballant en un nou impost als beneficis extraordinaris de les energètiques, tal com ha fet Itàlia.

Nadia Claviño, durament criticada

Amb un context on el preu de la gasolina no para de pujar el seu preu i el topall del gas no està donant els seus fruits, l’encariment del preu de vida marcarà els propers mesos a la vida de la gent. La ministra d’Economia, Nadia Calviño, està sent criticada durament pels grups de l’oposició durant la sessió de control aquest matí arran d’aquest augment de la inflació.