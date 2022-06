Aragonès diu que la inflació “obliga a l’acord i l’entesa” entre governs

El president del Govern, Pere Aragonès, ha insistit que la inflació “rècord” que s’està registrant aquests últims mesos “obliga a l’acord i l’entesa” entre administracions. Per això, ha dit, el Govern contribuirà a “facilitar els grans acords socials”. Aragonès ha promès davant d’empresaris, sindicats i membres de Junts i el PSC que se superarà aquesta “tempesta perfecta” econòmica i milloraran les previsions de l’any que ve. Ho ha dit durant l’entrega de les medalles d’honor i els premis Carles Ferrer Salat de Foment. Precisament en aquest acte el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha fet una crida a la responsabilitat a les administracions i els partits.

“La inflació d’aquest any, la inflació prevista per l’any que ve, obliga a l’acord, obliga a l’entesa”, ha reiterat Aragonès en aquest acte on hi havia líders sindicals de CCOO i UGT i diversos representants del teixit empresarial de Catalunya. “Travessarem i superarem aquesta situació gràcies a l’acord i el compromís de les administracions”, ha assegurat abans d’afegir que també es sortirà d’aquesta “tempesta” gràcies a l'”aposta pels elements estructurals que fan de l’economia catalana una economia líder al sud d’Europa.

Foment demana “remar en la mateixa direcció” per sortir airosos

El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha demanat als polítics i els agents socials allà reunits que “remin en la mateixa direcció” per “sortir airosos” d’aquesta “tempesta econòmica”. Catalunya i Espanya enfronten aquesta pujada de la inflació especialment deguda a l’encariment dels subministraments a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, que fa més de 150 dies que dura. “Estic convençut de què ens en sortirem”, ha assegurat el president de Foment.

El conseller delegat de Grifols, Raimon Grifols, també ha intervingut en aquest acte, on ha demanat recuperar l’antic esperit de Catalunya. “Només cal recordar què era Catalunya als anys vuitanta, noranta i dos mil: era el motor del sud d’Europa, érem un exemple per tot el món, Catalunya era qualificada de l’exemple a seguir, ara mateix ja no ho som, i ho hem de recuperar”, ha reblat.