JxCat avisa ERC que consensuï qualsevol reunió entre Sánchez i Aragonès

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat a ERC que consensuï amb la seva formació si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha de trobar amb el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez. En roda de premsa Rius ha admès que fins ara no els consta que hagi de tenir lloc la reunió, ni la data, ni el contingut, però ha afirmat que si s’acaba produint “abans ha de ser consensuada entre els socis de govern”. D’altra banda, Rius s’ha referit a les declaracions de Sánchez a ‘La Vanguardia‘, on ha assenyat que vol veure Junts a la taula de diàleg. El portaveu del partit considera que es tracta d’una “rectificació” del president, però també a Aragonès, a qui ha acusat de ser qui “va vetar” la delegació de Junts a la negociació. ERC ha demanat aquest dilluns a JxCat que “s’aixequi del sofà i deixi de criticar”.

Rius ha reclamat que “deixi de ser una taula de diàleg” i comenci a ser “un procés de negociació”. Segons ha afirmat, Junts només hi anirà si es compleixen tres condicions, que es basen en l’amnistia, l’autodeterminació i les garanties. Específicament ha reclamat que s’aprovi una llei d’amnistia abans d’acabar la legislatura, que es tracti l’exercici de l’autodeterminació via referèndum pactat i que s’estableixi un sistema de garanties i seguiment per monitoritzar els acords que hi pugui ha ver a la negociació. “Si no es compleixen, no hi perdrem el temps”, ha apuntat. De totes maneres Rius no ha volgut concretar si també posaran com a condició que existeixi un relator a la negociació.

Amb tot, Rius considera “una rectificació” les declaracions de Sánchez on aposta perquè Junts se sumi a la taula. “Lògicament és una rectificació seva, però també d’Aragonès que és qui va vetar la delegació a la taula de diàleg proposada per Junts contravenint l’acord subscrit per ERC i Junts”, ha assegurat.

Rius també s’ha referit a la reunió de la consellera de la Presidència, laura Vilagrà, amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, on es va pactar que els dos presidents es reunirien abans de començar les vacances. El portaveu de Junts ha titllat la reunió de la setmana passada “d’iniciativa unilateral” i ha remarcat que les relacions amb el govern espanyol “segueixen congelades”.

En aquesta línia, ha explicat que plantejaran a ERC de “reforçar” els mecanismes de coordinació entre els dos partits. Entre les mesures que volen proposar hi ha augmentar la periodicitat d’alguns dels grups de coordinació amb representants dels dos partits. “Demanem que no torni a passar”, ha reclamat sobre la reunió Vilagrà-Bolaños.

JxCat reclama a Sánchez que es disculpi per l’actuació policial a Melilla

D’altra banda, Rius ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es disculpi i doni explicacions per l’actuació policial a la frontera d’Espanya i Marroc que va acabar amb 37 persones mortes. En roda de premsa ha qualificat els fets de “vulneració intolerable dels drets humans” i ha retret a Sánchez que hagi “justificat” l’actuació. En aquest sentit, ha dit que el president espanyol “està comprant el discurs de l’extrema dreta”. “Si ja han conquerit aquest marc mental de la política només falta que aconsegueixin el poder polític”, ha afegit.

Segons Rius, “la justificació de la violència per salvaguardar la integritat territorial recorda als pitjors episodis del nacionalisme espanyol”. El portaveu de Junts ha explicat que es plantegen demanar la compareixença de Sánchez perquè doni explicacions, i ha avançat que estan estudiant possibles accions legals al TEDH. Rius ha criticat l’actitud d’Unides Podem, que també forma part del govern espanyol, i els ha acusat de ser “còmplices” per la seva “reacció de baix perfil”.