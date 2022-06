ERC convida JxCat a “aixecar-se del sofà” i abandonar la “crítica inútil”

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha explotat aquest dilluns contra les crítiques de JxCat a la trobada entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el seu homòleg a la Moncloa, Félix Bolaños. Vilalta ha convidat el soci de Govern, tot i que no l’ha citat de forma explícita, a “aixecar-se del sofà” i abandonar “la crítica en la qual estan instal·lats”, que és “bastant inútil”. Als republicans no han agradat algunes de les declaracions contra la reunió que JxCat ha atiat amb intensitat els darrers dies. Vilalta ha fet una crida a l’ordre als de Turull-Borràs: “Convidem JxCat que complexi l’acord de govern i respecti el procés de negociació, demanem un exercici de responsabilitat i lleialtat”.

De fet, l’acord de govern planteja que a la taula de diàleg se li havia de donar un marge de dos anys per donar fruit. Aquest termini no s’ha esgotat i Vilalta ha recordat a JxCat que es va comprometre a donar temps perquè “funcionés el procés de negociació i hem vist just el contrari, malauradament”. La portaveu republicana ha anat més enllà i ha reclamat al seus socis que “deixin de debilitar el projecte independentista”. Per Vilalta, el capteniment de Jxcat “no és lleial, no és responsable ni ens ajuda per guanyar”. “Nosaltres volem acabar amb la repressió i ho farem tot més enllà de criticar, criticar i criticar”, ha reblat.

ERC “no renunciarà a cap oportunitat” per resoldre el conflicte polític

Vilalta ha reiterat que la voluntat del seu partit és treballar per la via del diàleg, que es basa en l’elecció d’una “majoria” del país i de la comunitat internacional per a la resolució del conflicte polític. “Des d’ERC no renunciarem a cap oportunitat i si algú no ho vol fer ho haurà d’explicar: per nosaltres no quedarà”, ha advertit.

D’altra banda, Vilalta ha denunciat el cas d’intent de captació d’una persona perquè s’infiltrés a la formació juvenil d’ERC, Jovent Republicà, que han publicat diversos mitjans. “Facin el que facin no aturaran un projecte col·lectiu ampli com l’independentista”, ha avisat la portaveu republicana abans de llançar també una altra advertència sobre les excessives “expectatives” d’un sopar de PIMEC aquesta nit on coincidiran el president del Govern, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “És un sopar amb mil persones”, ha apuntat Vilalta.