Puigdemont, duríssim contra el diàleg amb l’Estat: “Tenen els fonaments podrits”

El president a l’exili, eurodiputat i president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha emès un fil de Twitter molt dur contra l’Estat espanyol i el diàleg. Sense mencionar Esquerra, ha criticat durament el partit republicà, afirmant que no serveix per a res anar a dialogar si no es hi ha unes bases fixades prèvies, així com unes condicions i una metodologia. “No serveix de res anar-hi permetent que l’altra part decideixi qui hi va i qui no”, ha dit fent referència a la taula de diàleg del setembre en el que es va excloure diferents dirigents de Junts.

A més, Puigdemont ha volgut ressaltar que ha quedat demostrat que “ministres, diputats, policies, fiscals, jutges, editors i periodistes s’han organitzat per atacar l’independentisme”, fent referència a l’Operació Catalunya que van impulsar dirigents del Partit Popular com Fernández Díaz o Alícia Sánchez Camacho i que EL MÓN ha pogut provar a través d’àudios publicats.

Crítiques al sistema judicial espanyol

L’expresident també ha denunciat que cap jutge espanyol hagi obert diligències contra els dirigents que van encetar l’Operació Catalunya i que cap mitjà de comunicació hagi fet pressió mediàtica per denunciar aquests fets. “Uns i altres van convenir fer caldo gros perquè tenien interessos comuns”, ha denunciat Puigdemont, que també ho ha comparat amb la “corrupció” de la monarquia espanyola.

Alhora, ha enviat un missatge a “tota aquella gent que es fa il·lusions creient que les revelacions de l’Operació Catalunya poden provocar una sacsejada”, i els ha dit que “abandonin tota esperança”. Ho ha qualificat com a “pessigolles” per a l’Estat espanyol.

Sánchez-Camacho conversa amb el president Puigdemont al Parlament, quan explicava a la policia que els unionistes eren perseguits com els jueus/EP

Puigdemont demana unitat a l’independentisme

A banda de denunciar les actituds del Partit Popular, ha criticat també durament el PSOE, ja que, a parer seu, tenen víctimes del GAL i el cas del Catalangate. “Els espiats per ordres del PSOE en l’escàndol del Catalangate, que es va fent més gran a mesura que més ferma és l’oposició socialista a investigar-ho”, ha dit.

1/18 Arran de totes les informacions que van apareixent sobre l’Operació Catalunya i les proves que demostren la responsabilitat penal d’alguns dels seus protagonistes, m’ha semblat oportú parlar d’algunes coses; ho faré d’una manera una mica llarga. Espero que no ho sigui massa. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 23, 2022

Pels arguments que ha exposat, ha demanat a l’independentisme “fer un replantejament”, que, a parer seu, ha de ser unitari. “No hi sobra ningú”, ha dit. “Ni els anomenats hiperventilats ni els acusats de traïció ni els titllats de processistes, lliristes i octubristes, ni els de la pagueta, ni els tuistars, ni els convergents… El referèndum el vam fer amb tots ells.”, ha sentenciat, demanant unitat a l’independentisme.