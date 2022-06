Moviment per aprofitar Pegasus per anul·lar sentències contra Puigdemont i Torra

Aprofitar les errades de l’adversari en benefici propi. El cas de l’espionatge de Pegasus a diversos líders independentistes, advocats i periodistes podria comportar la nul·litat de les actuacions de la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem on s’han resolt qüestions claus dels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont així com del conseller Toni Comín. Tot arran de l’espionatge al seu advocat amb Pegasus, Gonzalo Boye, tal i com va admetre un informe del Defensor del Poble on reconeixia que el magistrat Pablo de Lucas, contra que signava les sentències contra els líders independentistes, havia autoritzat l’espionatge al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI).

En base aquest informe, Boye ha presentat fins a sis incidents de nul·litat que afecten a diversos processos contenciosos que han patit els seus tres clients. És a dir, des de recursos contra decisions de la Junta electoral per la seva concurrència en comicis electorals, la inhabilitació sobrevinguda o les retirades de les pancartes.

Un informe determinant

Els sis incidents, als que ha tingut accés El Món, argüeixen que el magistrat del Suprem habilitat per acordar la intervenció de les comunicacions per part del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) va participar de les decisions que inhabilitaven Puigdemont, Torra i Comín. Per tant, estava contaminat i intoxicava qualsevol decisió a la vista que tenia coneixement de les comunicacions i la informació amb la que treballava el seu lletrat.

“El Defensor del Poble, Excm. Sr. Ángel Gabilondo Pujol”, es llegeix al recurs, “va fer públic un informe el 18 de maig de 2022 que ve a confirmar que l’excel·lentíssim Pablo Lucas Murillo de la Cueva, integrant de la Sala que va dictar sentència en el procés, hauria autoritzat il·legalment, en flagrant vulneració dels seus drets fonamentals, així com dels drets fonamentals dels recurrents, la intervenció de les comunicacions de la seu lletrat, mitjançant el programa Pegasus, cosa que, sens dubte, ha tingut un efecte devastador sobre el dret de defensa”. Tot en base un informe que el mateix president espanyol, Pedro Sánchez, va encomanar al Defensor del Poble com a mostra de transparència.

Cap tutel·la judicial

Segons aquest informe, i així ho subratllen els incidents registrats, el Defensor del Poble hauria “constatat un elevat grau de detall en la informació de què disposava el Magistrat del Tribunal Suprem per poder adoptar una decisió d’autorització o no autorització”. “És evident”, continua “que aquest coneixement amb un elevat grau de detall, per part d’un dels membres que van integrar la Sala que va dictar la sentència, de les comunicacions dels recurrents amb el seu lletrat, així com, en general, de tots els elements de la vida tant privada com professional” , ha tingut, no només un efecte “devastador sobre el dret de defensa dels recurrents”, sinó “que van patir, en aquest procés, una situació efectiva d’indefensió material”. És més, l’escrit qualifica “d’indubtables activitats il·líctes del magistrat en un Estat democràtic i de dret”.

L’escrit entén que en la “massiva vulneració de drets” que ha suposat Pegasus cal emfatitzat la “vulneració palmària del dret a la tutel·la judicial efectiva sense indefensió així com un procés amb totes les garanties i al dret a un jutge imparcial. Per tant, comportaria totes l’obligació d’anul·lar totes les actuacions que s’hagin portat a terme des que l’advocat Boye va ser espiat.