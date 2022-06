El Govern rebutja la reunió bilateral del juliol pel cas Pegasus

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que no faran la reunió Bilateral amb l’Estat aquest proper mes de juliol. Al seu parer, “no hi ha cap traspàs sobre la taula”.

El motiu pel qual la consellera argumenta aquesta decisió és el cas Pegasus. “Volem tancar la crisi de Pegasus”, deia Vilagrà. L’objectiu del Govern és tancar el conflicte amb el govern espanyol pel cas d’espionatge a polítics independentistes amb el programari Pegasus. De fet, hi ha anunciada un cara a cara entre la Generalitat i el govern espanyol per tractar aquesta qüestió, tot i que no hi ha una data programada.

La reunió Bilateral és allà on els governs tracten els temes més aviat tècnics com les infraestructures. Amb Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol es va deixar de banda i es va recuperar per part de Pedro Sánchez com a compromís per reconduir el conflicte entre Catalunya i l’Estat.

Avisos constants per part del Govern

El president Aragonès i la consellera Vilagrà fa setmanes que avisen del canvi de tarannà en a relació entre l’executiu espanyol i el català. De fet, ho anomenaven com a “falta de confiança”, tot i que la ministra d’Economia, Nadia Calviño, negava que hi hagués hagut un canvi en la relació entre executius.

De fet, Vilagrà ha dit al Fòrum Europa que no vol una bilateral “d’una foto” i ha advertit el govern estatal que no es reuniran fins que es donin les condicions, que al parer de Vilagrà vol dir parlar de temes “antirepressius i sobre drets fonamentals”. El govern no vol imatges ni paraules, sinó que vol fets i aquest canvi de paradigme ha estat arrel de com ha portat el cas Pegasus el govern espanyol.

Aragonès segueix apostant pel diàleg

Malgrat tot, la setmana passada Aragonès seguia apostant pel diàleg entre executius i no tancar la porta a resoldre els problemes, tot i advertir de la possibilitat que ERC retiri el suport parlamentari al govern espanyol al Congrés dels Diputats. “Jo no m’aixecaré de la taula”, deia el president en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. El president espera veure’s amb Sánchez després de les eleccions andaluses, de fet, per tal de reconduir la tensa relació entre executius.